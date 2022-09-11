عاجل- توقف محطة زابوريجيا النووية عن العمل بشكل كامل

جدة - نرمين السيد - وقالت شركة "إنرجوأتوم" الأوكرانية المشغلة للمحطة النووية، اليوم الأحد، إن عمليات التشغيل فى المحطة التى تسيطر عليها روسيا "توقفت بالكامل"، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.

وأضافت الشركة فى بيان "فصلت الوحدة رقم 6 عن الشبكة الكهربائية" مشيرة إلى أنه "تجرى تحضيرات لتبريدها".

وتعتبر محطة زابوريجيا للطاقة النووية - التى تقع فى منطقة إنيرهودار الأوكرانية - أكبر محطة نووية فى المنطقة الأوروبية، حيث تنتج ما يقرب من نصف كهرباء أوكرانيا المستمدة من الطاقة النووية، وأكثر من خمس إجمالى الكهرباء المولدة فى العاصمة كييف.