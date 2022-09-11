نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منحة وزارة التربية والتعليم 2900 جنيه تشجيعاً لكل مواطن على محو الأمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزداد الشائعات على العديد من الصفحات حول منحة وزارة التربية والتعليم 2900 جنيه للمواطنين، حيث انتشر صورة لشعار وزارة التربية والتعليم علي عدد من مواقع التواصل الاجتماعي مرفق به أن الوزارة تصرف منحة 2900 جنيه لكل مواطن للحث والتشجيع علي محو الامية، وجاء نص المنشور كالتالي، أنه نظراً لغلاء الاسعار قررت وزارة التربية والتعليم أن تساعد كل مواطن مصري بمبلغ 2900 جنيه، من أجل التشجيع على التعليم وتقليل نسبة الأمية، ولكن جاء تحذير من أحد المصادر بوزارة التربية والتعليم أن كل هذه الاشاعات لا أساس لها من الصحة ولم يصدر أي قرار من الوزارة يخص هذا الموضوع، حيث يتم الاحتيال على المواطنين من خلال هذه الشائعات بأخذ بيانات المواطنين واستخدامها بشكل سيء والاحتيال عن طريق هذه البيانات الشخصية.

منحة وزارة التربية والتعليم 2900 جنيه لكل مواطن

واحتلت وزارة التربية والتعليم مؤشرات البحث بعد اشاعة منحة وزارة التربية والتعليم 2900 جنيه التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، للتعلم ومحو الامية، على الرغم من أنه لم تصدر أي قرارات حكومية أو من داخل الوزارة بشأن هذا الموضوع، ولكن كانت الحكومة قد أطلقت عدة حزمات مالية في وقت سابق وليس في هذا الوقت، فمن ناحية الموضوع الخاص بشأن الحزمات المالية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتم ذلك مع الوزير السابق طارق شوقي والتحدث معه بشأن تلك الحزمات، والتي يتضمن البحث عنها الآن وتمتلئ بها محركات البحث وزارة التربية والتعليم 2900 جنيه، في الوقت الذي تحتاج فيه الوزارة إلى الدعم.

شائعات حول منحة وزارة التربية والتعليم 2900 جنيه

والجدير بالذكر أن ماتم تداوله بشأن منحة وزارة التربية والتعليم 2900 جنيه غير صحيح وليس له أي أساس، وأنه لم يرد أي من التوجيهات والتعليمات الحكومية بشأن اعطاء كل أسرة لديها أولاد في التعليم 2900 جنيه أو حتي من أجل التعلم ومحو الامية، حيث تناول العديد من الاشخاص هذا الخبر علي مواقع التواصل الاجتماعي دون التأكد من صحته، مما جعل هذا الخبر”وزارة التربية والتعليم 2900 جنيه” من أكثر المواضيع تداولاً في محركات البحث وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وبين الناس بعضهم البعض.