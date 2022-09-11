نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد المولد النبوى الشريف 2022 “اخر الاجازات الرسمية” وحكم الاحتفال به في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد المولد النبوى الشريف من المقرر ان يكون فى يوم 12 من شهر ربيع اول من كل عام هجرى، ويحتفل المسلمون بذكري مولد النبى محمد صلي الله علية وسلم، ويحتفل المسلمون بالمولد النبوى الشريف بالعديد من الطرق المختلفة ومن ابرز هذه الطرق حلقات المدح والانشاد التى تتم في العديد من الاماكن والمحفاظات المختلفة، ويعتبر يوم المولد الشريف اجازة رسمية في القطاع الخاص والقطاع العام.

موعد المولد النبوى الشريف 1444

تم الاعلان عن موعد المولد النبوى الشريف ومن المنتظر ان يصدر مجلس الوزراء موعد اجازة المولد النبوى الشريف ،وتكون اجازة المولد النبوي الشريف اخر اجازة رسمية فى القطاع العام والقطاع الخاص والطلاب فى عام 2022، ومن المتراقب اصدار قرار رئيس الوزراء موعد اجازة المولد النبوى الشريف للعاملين فى الوزرات والمصالح الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات القطاع الخاص.

حكم الاحتفال بالمولد النبوى الشريف

اكدت دار الافتاء على حكم الاحتفال بالمولد النبوى الشريف وما يصاحب من عادات مثل شراء حلوى المولد النبوي وغيرها انه جائز واوضحت ان الاحتفال بالمولد النبوى الشريف وشراء الحلوى من افضل الاعمال;

فعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يُحِبُّ الحَلْوَاءَ، وَيُحِبُّ العَسَلَ» رواه البخاري وأصحاب السنن وأحمد، فكان هذا الصنيعُ منهم سُنةً حسنة.

اجازة المولد النبوى الشريف 2022

تعتبر اجازة المولد النبوى الشريف اخر اجازة فى عام 2022 ومن المتراقب تحديد موعد المولد النبوى الشريف، وكان رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي كشف عن قرار سابق بتأجيل جميع الإجازات الرسمية التى تحل بداية أو منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس من نفس الأسبوع، لكن يتم اتخاذ القرار رسميا من قبل الحكومة مع حلول موعد الإجازة ويتم الإعلان عنه، وجدير بالذكر ان عام 2022 شهد عدة اجازات رسمية خلال شهرين اجازة العيد الاضحى يوم 14 يوليو ،اجازة 23 يوليو بمناسبة ثورة 23 يوليو ثم راس السنة الهجرية يوم 30 يوليو،وفى شهر اكتوبر يوم 6 اكتور بمناسبة الاحتفال بحرب اكتوبر العظيم، واخير اجازة المولد النبوى الشريف المتراقب الاعلان عنها من قبل مجلس الوزراء وتكون اخر اجازة رسمية فى عام 2022.