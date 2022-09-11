الجيش العراقى: سنواصل ملاحقة بقايا داعش ودك رؤوسه

جدة - نرمين السيد - وقال رسول ـ فى تصريح خاص لقناة "الإخبارية" العراقية اليوم الأحد ـ إن قواتنا وجهت ضربات موجعة لعصابات داعش الإرهابية خصوصا فى السلاسل الجبلية بحمرين وكذلك فى عمق الصحراء وبعض الوديان، مضيفا أن نتائج كبيرة تم تحقيقها على مستوى استهداف قيادات عناصر هذا التنظيم الإرهابى.
وكانت خلية الإعلام الأمنى فى العراق قد أعلنت أمس السبت، مقتل 4 إرهابيين على ضفاف بحيرة حمرين فى ديالي، بعد تنفيذ ضربتين جويتين بواسطة طائرات "إف 16".
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