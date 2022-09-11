نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 وموعد تقليل الاغتراب والتحويلات في المقال التالي

عمر شويل - جدة ازدادت مؤخراً معدلات البحث عن رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022، وهذا بعد أن تم غلق باب التسجيل فى المرحلة الثالثة 2022 فى الساعة التاسعة صباح اليوم وذلك حسب الموعد الذى حددته وزارة التعليم العالى، وينتظر جميع الطلاب رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022، ومن المتوقع ان يتم الاعلان عنها خلال 72 ساعة القادمة مثل المرحلة الاولى والثانية.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور في المحافظات المصرية الاستعلام عن نتيجة المرحلة الثالثة عن طريق موقع التنسيق الالكترونى الرسمى من خلال خطوات بسيطة كالتالي:

الدخول إلى الموقع الرسمي بوابة التنسيق الالكتروني .

. يختار الطالب نتائج التنسيق.

يتم ادخال البيانات المطلوبة وهى (شهادة الثانوية العامة – رقم الجلوس – الرقم السرى – المحافظة التابع لها الطالب).

تظهر امامك نتيجة التنسيق للمرحلة الثالثة فور انتهاء أعمال مكتب التنسيق.

ومؤخراً قام الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالى، بتفقد مقر مكتب التنسيق الرئيسى بجامعة عين شمس للاطمئنان على سير اعمال تنسيق المرحلة الثالثة، واشاد الوزير بالجهود المبذولة من القائمين على مكتب التنسيق، ومدى اهتمامهم بالرد على جميع تساؤلات الطلاب وأولياء الامور، والعمل على حل المشكلات التى تواجه الطلاب ومراجعة الأوراق المستلمة تيسيرا لخطوات التحاقهم بالكليات والمعاهد المصرية لعام 2022-2023.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022

وأكد الوزير على ضرورة التيسير على طلاب المرحلة الثالثة والعمل على تلبية رغبات الطلاب وفقا للقواعد المنصوص عليها ، وعقب الدخول على رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 يبحث بعدها الطلاب على كيفية التقديم لتقليل الاغتراب، وهناك 8 شروط لتقليل الاغتراب، حيث أصدرت وزارة التعليم العالى شروط لتقليل الاغتراب والتحويل بين الكليات للطلاب وهى :

التحويل المناظر يكون فى حدود الحد الادنى للقطاع، والنسبة المقررة للمجلس الاعلى للجامعات.

التحويل غير المناظ يكون باستيفاء الحد الادنى للكلية المراد التحويل لها.

الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافى.

التحويل يكون مرة واحدة فقط.

لا توجد تحويلات ورقية.

يكون التحويل عن طريق رابط نتيجة التنسيق الالكترونى فقط .

تحقيق الشروط الاضافية للكلية المراد التحويل لها.

يتم الاختيار بين الطلاب على حسب مجموع الطالب.

والجدير بالذكر أنه تم مؤخراً نشر معدلات القبول بالجامعات والمعاهد المصرية والحد الأدني لطلاب المرحلة الثالثة والمتبقيين من المرحلة الأولى والثانية وطلاب الدور الثاني.