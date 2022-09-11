نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط موقع التنسيق الالكتروني 2022 الإستعلام عن نتيجة المرحلة الثالثة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزداد معدلات البحث بين الطلاب وأولياء الأمور على رابط موقع التنسيق الالكتروني، ويبدأ التسجيل الالكتروني للتنسيق من خلال رابط معين، فيتساءل عدد من الطلاب وكذلك أولياء الأمور عن هذا الرابط، لتسجيل الطلاب رغباتهم ضمن تنسيق الجامعات 2022، فيمكن أن يسجل الطلاب رغباتهم عبر موقع التنسيق الالكتروني 2022 مباشرة عبر رابط تسجيل الرغبات، وتم غلق موقع التنسيق للمرحلة الثالثة 2022، ومن المنتظر الاعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة خلال الساعات القليلة المقبلة، مثلما كان في تنسيق المرحلتين الاولي والثانية لتنسيق الجامعات 2022.

رابط موقع التنسيق الالكتروني

يتاح للطلاب إمكانية الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 من خلال موقع التنسيق الالكتروني، ويختار الطالب نتائج التنسيق وادخال البيانات المطلوبة، وهي شهادة الثانوية ورقم الجلوس والرقم السري والمحافظة التابع لها الطالب، ويتبع الطلاب بعض الخطوات للدخول الي موقع التنسيق عن طريق الخطوات التالية :

الدخول إلى موقع التنسيق الالكتروني .

. اختيار نتائج التنسيق.

يقوم الطالب بكتابة رقم الجلوس المدون بالشهادة والرقم السري.

تظهر له نتائج الرغبات التي قام بإدخالها مسبقاً.

يقوم بطباعة ورقة الرغبات لتقديمها إلى الجامعة.

ومن جانبه تفقد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مقر مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة عين شمس للاطمئنان على سير اعمال تنسيق المرحلة الثالثة، وذلك برفقة السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف علي اعمال مكتب التنسيق بالوزارة، وخالد عبدالغفار المستشار الاعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، وسيد سافوري مدير عم تنسيق الشهادات المعادلة ومسؤلي مكتب التنسيق.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

وبعد اتمام عاشور لجولته اطمئن علي المنظومة الالكترونية رابط موقع التنسيق الالكتروني، ومتابعة أعمال تنسيق المرحلة الثالثة 2022، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل القائمين على مكتب التنسيق، والرد علي جميع اسئلة الطلاب واولياء الامور، والعمل على تذليل العقبات التي قد تواجه الطلاب، وأيضاً مراجعة اوراق الطلاب بشكل دقيق جدا منعاً لأي اخطاء، وذلك لإتمام التحاقهم بالكليات والمعاهد المصرية للعام الجديد، كما أشاد الوزير بالقاعات المخصصة لإدارة مكتب التنسيق، وكذلك استقبال طلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2022، ومدى الجهد والعمل الذي قام به كل العاملين بمكتب التنسيق، من توفير الامكانات اللازمة على جميع المستويات لظهور مكتب التنسيق بالشكل اللائق وبما يحقق مصلحة العاملين والمترددين من الطلاب.