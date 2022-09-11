طريقة تفعيل منصة مدرستي 1444 للطلاب والمعلمين schools.madrasati.sa

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عمر شويل - جدة مع بداية الدراسة فى المملكة العربية السعودية ازداد بحث الطلاب والمعلمين عن طريقة تفعيل منصة مدرستي 1444، وهى منصة مختصة بالعملية التعليمية للطلاب سواء كانت واجبات مدرسية أو جدول حصص بجانب التعليم عن بعد خاصة بعد تفشي فيروس كورونا، وذلك عن طريق المعلمين والمعلمات من تحضير الدرس وشرحه وتوجيه الطالب ووضع التقييم المناسب له.

منصة مدرستي التعليمية

نعرض لكم عبر موقعنا طريقة تفعيل منصة مدرستي 1444، تقدم منصة مدرستى العديد من الخدمات الهامة حيث تسهل عملية التعليم على الطلاب والمعلمين والمعلمات، خاصة بعد تفشى فيروس كورونا وحفاظا منهم على سلامة الجميع، فتقدم خدمة التعليم عن بعد، وايضا انشاء الاختبارات الخاصة بالطلاب والواجبات اليومية الخاصة بهم ووضع التقييم المناسب لهم من خلال التزامهم مع كل معلم فى المواد المقررة عليه، وتوفر ايضا المنصة انشاء الحصة المرئية وتوفر كافة الادوات التفاعلية لمساعدة الطالب للاجابة والسؤال داخل الحصة.

طريقة تفعيل منصة مدرستي 1444

نقدم لكم خطوات طريقة تفعيل منصة مدرستي 1444 وهى من خلال خطوات بسيطة يتم اتباعها كالتالي :

الدخول الى رابط منصة مدرستى .

. اختيار تبويب الدخول بحساب مايكروسوفت للمعلم والطالب.

الانتقال الى صفحة تسجيل بيانات الحساب وكلمة المرور.

تسجيل الدخول ثم اختيار الخدمات المتاحة.

واذا كنت طالب جديد وترغب بمعرفة طريقة تفعيل منصة مدرستى 1444 اتبع الخطوات التالية :

انتقل الى رابط منصة مدرستى.

اختيار تبويب العودة للمدارس.

اختيار تسجيل الدخول .

ادخل البيانات المطلوبة ثم اختيار التالى.

انتقل الى صفحة تسجيل البيانات الاساسية مع التأكد من البيانات المدخلة.

عقب الانتهاء من التسجيل للمنصة يظهر للطالب الصفحة الرئيسية التى تضم كافة الخدمات التى تقدمها المنصة والتى من خلالها تساعد الطلاب على الاطلاع الجدول الدراسى وتحميل الكتب الكترونيا وغيرها من الخدمات المتاحة للتسهيل على الطلاب العملية التعليمية.

قامت وزارة التعليم بتقديم طريقة تفعيل منصة مدرستى 1444 ليتمكن الطالب والمعلم وولى الأمر من تسجيل الدخول للمنصة، ومعرفة كافة الخدمات التى تقدمها المنصة، لذلك يزداد البحث عن المنصة مع كل بداية عام دراسى جديد، وذلك التزاماً بجميع الاجراءات الوقائية لحماية الطالب والحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.