زلزال ضرب شرقى بابوا غينيا الجديدة

جدة - نرمين السيد - وقالت إن مركز الزلزال وقع شرق البلاد وأن هناك مخاوف من حدوث تسونامى فى أعقابه. وأضافت أن الزلزال وقع على عمق 61 كيلومترا، وعلى بعد حوالى 67 كيلومترا من بلدة كاينانتو، محذرة من احتمال حدوث موجات تسونامى على بعد 1000 كيلومتر من مركز الزلزال.

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