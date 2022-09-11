نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا.. نتائج الثالث المتوسط بالعراق الدور الثاني 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية في المقال التالي
عمر شويل - جدة نتائج الثالث المتوسط بالعراق الدور الثاني 2022 نتعرف على أهم المعلومات حولها حيث أن الكثير من الطلاب على مستوى العراق يرغبون في معرفة نتيجتهم بعد اختبارات أغسطس، وذلك بعد أن تمت الاختبارات خلال الشهر الماضي، ومن خلال اتباع خطوات على موقع وزارة التربية والتعليم في العراق يستطيع كل الطلبة من الممتحنين بالدور الثاني من طلاب الثالث العراقي أن يستخرجوا النتيجة على الفور بشكل إلكتروني، وهو ما يسعى لمعرفته الطلاب وأولياء أمورهم، ونهتم بعرضه فيما يلي.
نتائج الثالث المتوسط بالعراق الدور الثاني 2022
النتيجة الخاصة بالثالث المتوسط العراقي تعتبر من أهم العمليات البحثية الآن، والتي يقوم بها طلبة وطالبات العراق من الصف الثالث المتوسط بالعراق، وقد تم الإعلان من قبل المسؤولين بأن النتيجة لن تتأخر عن الموعد المقرر لها خلال ساعات، بعد أن انتهت بالفعل مختلف الأعمال الخاصة بالتصحيح، كما أن أعمال المراجعة الخاصة بالاختبارات على المقررات الدراسية قد تمت، ولا يزال العمل جاري على تسجيل درجات الطلاب، وذلك حتى يحين رفعها على الفور بمنصة الوزارة بعد الانتهاء من مراجعتها لمرة أخرى، وذلك كي يطلع عليها الطلبة والطالبات خلال الساعات القليلة القادمة.
خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط بالعراق الدور الثاني 2022
النتيجة يكون من السهل الاستعلام عنها بالنسبة لطلبة الثالث المتوسط من المنزل أون لاين، وبكل سهولة، وعن طريق تلك الخطوات يظهر أمام الطلبة تفاصيل النتيجة على الفور، والخطوات تتمثل في تلك الإجراءات الآتية:
- الخطوة الأولى تكون من خلال التوجه لموقع وزارة التربية والتعليم بالعراق.
- ثم تتم الدخول للموقع تتم خطوة تسجيل الدخول.
- بعد ذلك يستطيع الطالب نقر أيقونة استعلام عن النتيجة.
- يظهر النموذج الإلكتروني مقسم لخانات.
- يتم ملأ مختلف المعلومات.
- الاسم يتم إدخاله، والرقم الامتحان، كما يتم تدوين رقم الجلوس.
- اسم المحافظة يتم إدخاله في النموذج الإلكتروني.
- التحقق التام من مختلف البيانات قبل النقر لزر الإرسال.
- تظهر مختلف معلومات النتيجة.
- يستطيع الطالب أن يقوم بنقر زر طباعة مستند نتيجته، الذي يفيد بنجاحه.
- نتمني لجميع الطلاب التفوق والنجاح في هذه المرحلة والحصول على اعلي الدرجات
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