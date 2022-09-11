اصطدام حافلة ركاب بصهريج وقود فى المكسيك ومصرع 18 شخصا

جدة - نرمين السيد - وقال ممثلو الادعاء إن الحادث وقع على طريق سريع يؤدى إلى مدينة مونتيرى شمالى البلاد بولاية تاماوليباس، وربما نجم عن انفصال إحدى مقطورتى الصهريج، حيث أدى الاصطدام لاحتراق الحافلة والصهريج وأظهرت الصور تفحم الحافلة بالكامل، فيما أشار ممثلو الادعاء إلى أن عدد القتلى قد يرتفع. وذكرت المصادر إن سائق الصهريج نجا فى الحادث، وأحيل للتحقيق.

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