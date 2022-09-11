العالم اليوم - مدرب الأهلي الجديد ورغيف الخبز.. ما قصة "الصور المضحكة"؟

انتم الان تتابعون خبر مدرب الأهلي الجديد ورغيف الخبز.. ما قصة "الصور المضحكة"؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 11 سبتمبر 2022 06:21 صباحاً - بعد إعلان الأهلي المصري تعيين النمساوي مارسيل كولر مديرا فنيا لفريق كرة القدم، انتشرت للمدرب المخضرم صور "مضحكة" على منصات التواصل الاجتماعي في مصر.

وتظهر الصور كولر وهو يمسك رغيفا من الخبز ويتناول أجزاء منه في مؤتمر صحفي سابق له، وتساءل متابعو منصات التواصل عن قصتها وملابساتها.

تعود الصور إلى عام 2015، عندما كان كولر مدربا لمنتخب النمسا، حيث احتفل بالتأهل إلى كأس أوروبا (يورو 2016) بطريقة غريبة نوعا ما.

وكانت النمسا حينئذ قد ضمنت التأهل إلى "يورو 2016" بعد الفوز على السويد 4-1، من دون الحاجة إلى حصد أي نقاط في آخر مباراتين بالتصفيات أمام مونتنيغرو وليختنشتاين.

ووقتها أراد كولر الظهور كرجل فرنسي، حيث ارتدى قلنسوة وأحضر رغيفا من خبز "الباغيت" الفرنسي، في إشارة إلى تأهل منتخب بلاده إلى البطولة المقامة في فرنسا.

وتعمد المدرب، الذي قاد النمسا من 2011 إلى 2017، التقاط الصور أثناء تناوله لقمة كبيرة من "الباغيت"، وكأنه يغمس الخبز الفرنسي في طبق من الحساء.

والجمعة أعلن الأهلي تعيين كولر في منصب المدير الفني، بعد أيام من رحيل البرتغالي ريكاردو سواريش الذي تولى تدريب الفريق لفترة قصيرة.

وأنهى الفريق الأحمر الموسم الماضي من الدوري ثالثا، وهو المركز الأسوأ له منذ عقود، كما خسر نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد البيضاوي المغربي.