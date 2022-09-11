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عمر شويل - جدة أوضحت الحكومة السعودية بأن العنوان الوطني مرتبط ارتباطًا كبيرًا بالاستفادة من كافة الخدمات الإلكترونية المقدمة من جانب الحكومة بشكل أسهل، حيث يتيح لهم معرفة كافة العناوين بكل سهولة، وبناء على ذلك يتم طرح وتداول كيف اسوي عنوان وطني داخل عمليات البحث بصورة مستمرة.

كيف اسوي عنوان وطني

يتم إنشاء عنوان وطني جديد عن طريق اتباع تلك الخطوات الآتية:

في البداية يقوم المتقدم بالدخول مباشرة إلى الموقع الإلكتروني سبل وهو الموقع الرسمي للبريد السعودي.

وبعد ذلك يقوم بالتوجه مباشرة إلى قائمة أفراد الظاهرة أمامه بالصفحة، ومنها يقوم بالنقر على أيقونة المتابعة.

ثم يقوم بالتوجه إلى إنشاء حساب جديد، ومن ثم توثيقه.

وبعدها يقوم بالذهاب على أيقونة تسجيل الدخول، وذلك من خلال إدخال المتقدم اسمه وكلمة السر الخاصة به.

ثم يقوم بعدها بالذهاب على أيقونة إدارة العناوين، ومنها يقوم باختيار العنوان الوطني.

ومن هنا يقوم بالضغط على أيقونة تسجيل عنوان وطني، ومنها يقوم بتعبئة بعض البيانات الخاصة بالعنوان.

ثم يقوم بالذهاب على أيقونة التحقق والتأكد من العنوان.

وبعد ذلك يقوم بالذهاب على أيقونة الموافقة على الشروط والأحكام.

ومن بعدها يقوم بالضغط على أيقونة التحقق، ومنها يقوم بتسجيل كود التحقق المطلوب.

ثم يقوم بالذهاب على زر التسجيل، وبالتالي تتم عملية إنشاء العنوان الوطني بالصورة الصحيحة.

كيف أضيف مشترك ثاني للعنوان الوطني

يتمكن المتقدم من إضافة مشترك ثاني للعنوان الوطني بصورة إلكترونية بسيطة، وتتم من خلال اتباع تلك الخطوات الآتية:

أولًا يقوم المتقدم بالذهاب مباشرة إلى صفحة البريد السعودي، وذلك عن طريق موقع سبل الرسمي.

وبعد أن يقوم المتقد بتعبئة بعض البيانات الخاصة بتسجيل دخوله إلى حسابه، فهنا تأتي خطوة النقر على أيقونة إدارة العناوين من داخل القائمة الرئيسية.

ثم يقوم المتقدم بتحديد العنوان الوطني من داخل قائمة إدارة العناوين، ثم يقوم بالضغط على أيقونة المشتركين الإضافيين.

ومنها يقوم بالذهاب على أيقونة إضافة المشترك، ثم يقوم بتحديد نوع المشترك المنضم، ويقوم بعدها باستكمال بعض البيانات الخاصة به.

وبعد ذلك يقوم بالضغط على أيقونة متابعة تسجيل العنوان الوطني، وبالتالي تتم عملية الإضافة بالصورة الصحيحة.

وفي النهاية نكون قد وضحنا لكم الإجابة المفصلة لسؤال كيف اسوي عنوان وطني، ولاحظنا بأن هناك إمكانية لإضافة مشترك جديد للعنوان الوطني، فعلينا الالتزام بكافة الخطوات التي قمنا بذكرها، كي نتمكن من كافة المميزات التي يقدمها لنا العنوان الوطني.