نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دعم الحقيبة المدرسية للطلاب 1444.. طريقة التقديم وشروط الحصول عليه في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن الحكومة السعودية تعمل على تقديم خدمات اجتماعية مميزة للمواطنين الغير قادرين على مواجهة أعباء المعيشة، وذلك من خلال برنامج الضمان الاجتماعي المطور، حيث وفرت الحكومة خدمة دعم الحقيبة المدرسية للطلاب 1444، كي يتمكنوا من شراء مستلزمات الدراسة من خلال الدعم المقدم لهم، لكن هذا الأمر مرتبط بتوافر مجموعة من الشروط، وهذا ما سنتطرق إليه بالتفصيل داخل هذا المقال.

دعم الحقيبة المدرسية للطلاب 1444

كي نتحصل على دعم الحقيبة المدرسية بصورة إلكترونية، فعلينا اتباع تلك الخطوات الآتية:

أولًا يقوم المتقدم بالذهاب مباشرة إلى صفحة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية عبر الانترنت.

ومن بعد ذلك يقوم المتقدم اختيار قائمة الخدمات الإلكترونية المتواجدة أمامه بالصفحة.

ثم يقوم بالذهاب على أيقونة مستخدم جديد.

وبعدها تأتي خطوة إدخال البيانات الخاصة بالمتقدم، فيجب التأكد من صحتها، حتى تتم عملية التسجيل بالصورة الصحيحة.

ثم يقوم بالذهاب إلى أيقونة حفظ البيانات المدخلة.

ومن بعدها يقوم بالذهاب إلى أيقونة الموافقة على الشروط والأحكام.

وسيتم ارسال كود تفعيل الحساب الخاص بالمتقدم، وذلك عن طريق هاتفه المسجل به داخل البرنامج.

ثم يتم إدخال كود تفعيل الحساب، ومنها يقوم المتقدم بالدخول المباشر على قائمة طلباتي، وذلك بهدف إدخال بعض البيانات، وسيتم إرسال رسالة للمتقدم تخبره بقبول الطلب أو رفضه، وذلك على حسب توافر مجموعة من الشروط الخاصة بالحصول على دعم الحقيبة المدرسية.

شروط الحصول على الحقيبة المدرسية 1444

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية عددًا من الشروط الخاصة باستحقاق الحصول على دعم مقدم من الحقيبة المدرسية للفئات الأكثر احتياجًا لذلك، وإليكم أبرز تلك الشروط بالصورة التالية:

من الضروري أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وليس لديه أي جنسية أجنبية أخرى.

كما يجب عليه أن يكون مقيمًا بصورة دائمة داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

ويشترط أن يكون ولي أمر الطالب المتقدم من المستفيدين داخل برنامج الضمان الاجتماعي، حتى يكون أكثر استحقاقًا للحصول على هذا الدعم.

ولابد أن يتراوح عمر الطالب المتقدم ما بين ال6 سنوات إلى 18 سنة.

وفي الختام نكون قد وضحنا لكم بصورة مفصلة طريقة التسجيل في دعم الحقيبة المدرسية للطلاب 1444، لكن يتم الموافقة على طلب المتقدم بالحصول على الحقيبة المدرسية المقدمة من الحكومة من خلال توافر مجموعة من الشروط والمعايير وهذا ما قمنا بذكره داخل هذا المقال.