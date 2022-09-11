نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل نقدي “إسلامي” بدون كفيل ولا تحويل راتب بأسهل إجراءات وأطول فترة سداد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل نقدي فوري للسعوديين والمقيمين حيث أنه لابد أن تتوافق المنتجات التمويلية مع أحكام الشريعة الإسلامية، ولهذا يجب التعامل مع الشركات المعتمدة من البنك المركزي السعودي والتي حذرت في الفترة الأخيرة من التعامل مع الجهات الغير مرخصة وليس لها اسم ومجال معروف سواء بالإدلاء بمعلومات خاصة أو رقم سري خاص بحسابك البنكي أو أي بيانات أخرى، وقد قامت بهذه الإنذارات أيضاً الشركة السعودية للتمويل وهي شركة عريقة منذ عام 1990م في مجال التمويل مرخصة من البنك المركزي بدأت بتقديم القروض للأفراد ثم حققت نجاحاً ونمواً إلى أن أصبحت من أفضل الشركات سواء لقطاع الأفراد أو الشركات الصغيرة والمتوسطة، فيما توفر تلك الحلول “إسلامية” أي تتوافق مع أحكام الشريعة ومٌجازة من هيئة الرقابة الشرعية.

تمويل نقدي الشركة السعودية للتمويل

وفرت السعودية للتمويل قرض شخصي بدون كفيل أو تحويل راتب بحيث يبدأ من 10 آلاف ريال سعودي ويصل إلى 100 ألف ريال ومتاح مبالغ أكثر تصل حتى 500 ألف ريال ولكن بتقديم ضامن للقرض، فيما تمكن العميل من السداد المبكر وفق قوانين البنك المركزي، فضلاً أن هامش الربح منافس وثابت طوال فترة السداد وهي من سنة إلى 5 سنوات بالتقسيط المرن واستقطاع من الراتب يصل إلى 60%، هذا بالإضافة إلى أن الشركة السعودية للتمويل تعمل بشفافية تامة في تقديم المعلومات وعرض أسعار المنتجات، هذا بجانب المرونة في التعامل وتقديم الاستفسار من خلال التواصل مع خدمة العملاء على الرقم المجاني 8001240220.

شروط الحصول على التمويل

أن لا يقل عمر العميل عن 21 سنة.

لابد أن يكون على رأس عمل في إحدى الوظائف بالجهات المعتمدة.

توجد رسوم إدارية لـ القرض بدون ضمانات بنسبة 1% أو 5000 ريال أيهما أقل.

كما تضاف نسبة الضريبة المضافة 15%.

طريقة طلب تمويل شخصي بدون كفيل

من خلال أيقونة تقديم طلب إلكترونياً باللون الأزرق عبر رابط الشركة السعودية للتمويل عليك تعبئة نموذج الطلب ورفع الوثائق المطلوبة والتي تشمل (كشف حساب بنكي حديث لآخر ثلاثة أشهر، تعريف بالراتب مصدق من مكان العمل ويوضح المسمى الوظيفي والدخل الأساسي + البدلات وتاريخ التعيين، أصل بطاقة الهوية الوطنية أو الإقامة للوافدين)، يذكر أنه في حالة وجود استفسار الاتصال عبر رقم الهاتف المذكور أعلى.