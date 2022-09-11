نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إلغاء نظام الكفيل في الإمارات ومن المستفيدين من هذا النظام ومميزات منظومة التأشيرات الحديثة في المقال التالي

عمر شويل - جدة هل إلغاء نظام الكفيل في الإمارات خبر حقيقي؟ حيث أن التساؤلات قد كثرت بشكل كبير، وذلك لأن الكفيل هو المتحكم الكامل في التأشيرة الخاصة بالإقامة للأشخاص المقيمين للعمل، أو للزيارة في الإمارات، فهو عبارة عن نظام متبع منذ سنوات عديدة، ولكن اليوم تم الإقرار بمنعه تماماً بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، واستبداله بمنظومة يطلق عليها اسم التأشيرة المحدثة، والتي لاقت الإعجاب الساحق من المقيمين، حيث أن العلاقة المباشرة بينه، وبين رب العمل أسهل وأفضل بكثير.

إلغاء نظام الكفيل في الإمارات

تم التأكد وبشكل قاطع من الخبر، وذلك عندما تم الإعلان عنه من قبل الهيئة الخاصة بالهويات، والجنسيات، والجمارك بدولة الإمارات، حيث أنها بهذا القرار قد عملت على تحدي القهر الخاص بالكفيل، والذي كان يتحكم بشكل غير مناسب بالمقيم، ويفرض عليه الكثير من الشروط التي يخضع لها محافظاً على إقامته بالإضافة إلى إمكانية مد الإقامة لمدة تبدأ من شهر، وحتى 6 أشهر، وذلك بشكل إلكتروني، كما أنها تعهدت بالحصول على تأشيرتك بأسرع ما يكون.

هل هناك استثناءات لأشخاص بعينهم من النظام الجديد؟ هذا هو السؤال الذي طرح بكثرة منذ تداول هذا الأمر، والإجابة جاءت بما يلي، حيث أن التحديث الجديد حيث أن المواطنين بالإضافة إلى الزائرين، والمقيمين، ورجال الأعمال، وجميع الأشخاص الذين يمتلكون المواهب الجميلة، والبناءة الاستفادة بشكل لا يعقل من المميزات التي يتيحها البرنامج الجديد، والتي يمكنك الاطلاع عليها عندما تقوم بالتسجيل على الموقع الخاص بالبرنامج، والجميل في الأمر أنهم أطلقوا تطبيق خاص بهذا البرنامج يمكنك تحميله من على المتجر بكل سهولة.

مميزات منظومة تأشيرات الامارات الجديدة

أفضل مميزات التأشيرة الجديدة. والباسبور الحديث أنه يمكن للشخص الأجنبي الذي يقيم في دولة الإمارات أن يستحضر كافة أفراد عائلته. كذلك تم الرفع من السن القديم المقرر للأبناء ليصل إلى25. وقد كان من قبل 18 عام فقط. كما أتيح إقامة الفتيات التي لم يتزوجن بعد، وكل تلك الأمور تهدف لأمور تنموية في البلاد.

وهذه هي كل المعلومات المتاحة عن إلغاء نظام الكفيل في الإمارات. ولأي شيء آخر ليس عليكم سوى الدخول على الموقع الإلكتروني.