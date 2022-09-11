العالم اليوم - أستراليا تعلن يوما للحداد الوطني على وفاة الملكة إليزابيث

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 11 سبتمبر 2022 04:22 صباحاً - قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، الأحد، إن أستراليا ستقيم يوم حداد وطني في 22 سبتمبر على روح الملكة إليزابيث، معلنا أنه سيكون عطلة رسمية.

وأضاف أنه سيسافر إلى لندن مع الحاكم العام لأستراليا دافيد هيرلي، الخميس، لحضور جنازة الملكة في 19 سبتمبر، ثم يعود إلى بلاده في 21 من الشهر ذاته.

وقال لقناة "إيه بي سي" التلفزيونية: "بعد ذلك من المقرر أن يكون اليوم التالي يوما للحداد الوطني والتأبين. هذا للسماح للناس للحداد على وفاة الملكة إليزابيث".

ومن المقرر أن يعلن هيرلي، ممثل العاهل البريطاني في أستراليا، رسميا أن الملك تشارلز أصبح رئيسا لدولة أستراليا، في مراسم تقام بمبنى البرلمان في كانبيرا، الأحد.

والعاهل البريطاني هو رئيس الدولة في أستراليا، بالإضافة إلى 14 دولة أخرى خارج المملكة المتحدة، لكنها رئاسة شرفية إلى حد كبير.

وتم تنكيس الأعلام في أستراليا، وتعليق عمل البرلمان وعرض صورة ضخمة للملكة على دار الأوبرا في سيدني.

وزارت الملكة إليزابيث أستراليا على نحو متكرر خلال فترة حكمها، وبلغ عدد الزيارات 16، الأولى عام 1954 والأخيرة في 2011.