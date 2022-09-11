بوتين: موسكو تتجاوز العديد من المدن الكبرى بالعالم فى التقدم التكنولوجى

جدة - نرمين السيد - وأضاف بوتين، فى كلمة ألقاها فى فعالية احتفالية بمناسبة "يوم المدينة" الذى تحتفل به موسكو: "من حيث جرأة الخطط وسرعة تنفيذ ما تم التخطيط له، والحديث هنا عن عدد كبير من المجالات المهمة، تتفوق موسكو دون أدنى شك ومبالغة على أكبر مراكز العالم. كل هذا هو نتيجة برنامج تنمية واسع النطاق كانت المدينة تنفذه فى العقود الأخيرة".

ووفقا له، تعتبر موسكو بحق واحدة من أجمل المدن الكبرى وأكثرها راحة فى العالم، فهى تؤكد كل عام قدرتها التنافسية على المستوى العالمي، بما فى ذلك فى جذب الموهوبين والمفعمين بالحيوية، بوتيرة متزايدة من التغيرات الاقتصادية والبنية التحتية والاجتماعية.