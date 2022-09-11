نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر (رقم حساب المواطن الموحد) كيف أقدم اعتراض على الراتب (دفعة 58) عبر أبشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة رقم حساب المواطن الموحد الذي يقوم العديد من المواطنين بالبحث عنه اليوم، بعد الإعلان عن إيداع الدفعة 58 من رواتب حساب المواطن السعودي، وكذلك خدمة صوتك مسموع وذلك للاستعلام وتقديم الشكاوى والاعتراضات على الرواتب أو أخطاء حدثت اثناء الصرف، وتقوم الوزارة بتوفير العديد من طرق التواصل الجديدة للتيسير على المواطنين.

ماذا يعني القرار منتهيه في حساب المواطن

وصل إلى عدد من المواطنين رسالة عند الاستعلام على حالة الراتب وهي أنها “منتهية” ويود التعرف على معنى الرسالة وخاصة أنه تقدم بالاعتراض على الاهلية، ويجيب البرنامج أن تلك الرسالة تعني أن المواطن تقدم بالاعتراض على الأهلية ولم يتم بعد القرار بأهليته، وسيتم الإعلان عن الأهلية في الشهر المقبل.

(رقم حساب المواطن الموحد) كيف أقدم اعتراض على الراتب (دفعة 58) عبر أبشر

وقد أعلن البرنامج مساء السبت 10 سبتمبر 2022 عن إيداع المليارات المخصصة لرواتب برنامج حساب المواطن في الدفعة 58 لشهر سبتمبر 2022، على ان يبدا الصرف الفعلي من مصرف الراجحي في الصباح وحتى مساء الأحد، ويتم صرف المكتملة طلباتهم والمقبولة أهليتهم في هذا الموعد، بينما يكون على الباقين تقديم الاعتراضات.

ما هي طرق تقديم الاعتراض على الراتب

الاتصال على الرقم المجاني الموحد 19912 للموظفين في المواعيد الخاصة بالعمل، السبت والأحد من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا.

استخدام خدمة صوتك مسموع.

عزيزي المستفيد بإمكانك التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 19912 — حساب المواطن (@citizenaccount) February 1, 2017

متى يتم الرد من صوتك مسموع؟

يتم استخدام خدمة صوتك مسموع على رابط حساب المواطن السعودي وتعمل على مدار الساعة فيما عدا أيام الجمعة والسبت، من الساعة 1 مساء وحتى 11 مساء أو يتم الاتصال على 19912، ويتم تقديم الاعتراض إلكترونيا عبر الخدمة بعد الانتهاء من استيفاء الشروط الخاصة بالانتهاء من أسباب الرفض، ويتم اتباع الخطوات التالية:

يقوم بتسجيل الخروج من برنامج حساب المواطن.

يبدا بتقديم طلب من خيار صوتك مسموع.

يتم تسجيل كافة البيانات المطلوبة وتسجيل سبب الاعتراض ورقم الجوال الذي يبدأ ب 966.

يقوم باتباع كافة الخطوات المطلوبة ثم يتم الإرسال.

يتم تأكيد الإرسال برسالة على الهاتف النقال.

كيف ارفع اعتراض على حساب المواطن

يأتي تقديم الاعتراض على برنامج صرف حساب المواطن بالخطوات التالية:

يتم تسجيل الدخول على منصة أبشر . يقوم الفرد بالدخول من حسابه الشخصي واختيار ايقونة برنامج حساب المواطن. أو يتم الدخول مباشرة على صفحة حساب المواطن. يقوم بتسجيل الدخول على الحساب الشخصي. يتم تسجيل الاعتراض وتسجيل سبب هذا الاعتراض. يقوم باختيار ايقونة “حفظ”.

متى يتم قبول الاعتراض على رواتب المواطن

يتم دراسة الأهلية والبت في الاعتراض بحد أقصى ثلاثة اشهر، في حالة تم القبول يتم صرف قيمة راتب المواطن بأثر رجعي، والذي يكون من وقت صدور نتيجة الأهلية إلى تاريخ يوم قبول الاعتراض، بحد أقصى خمسة اشهر.

رقم حساب المواطن الموحد 1444

يكون رقم الاتصال الموحد 19912 وتتيح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدد من المنصات للاستعلام على الراتب والأهلية ومنها:

منصة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمستفيدي حساب المواطن من مستفيدي الضمان.

المنصة الوطنية الموحدة والتي يتم الدخول من خلالها إلى العديد من الخدمات الحكومية من خلال حساب الفرد عليها.

منصة ابشر الإلكترونية والتي يكون للجميع حساب عليها.

رابط برنامج حساب المواطن والذي يكون عليه التسجيل والحصول على الحساب بالرقم السري ورقم الهوية.

وجدير بالذكر أن برنامج حساب المواطن عاد التسجيل الإلكتروني فيه من جديد بعد توقف استمر لمدة عامين، وذلك بقرار سامي بالأمر المباشر من خادم الحرمين الشريفين في شهر يوليو الماضي.

حاسبة الحمل والولادة بالتاريخ الميلادي والهجري