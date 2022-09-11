بريطانيا تعتزم وضع صورة تشارلز الثالث على العملات محل الملكة الراحلة

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية السبت - فى تقرير - أن "بنك إنجلترا"، الذى يطبع الأوراق النقدية فى بريطانيا ويصنع العملات المعدنية، يواجه الآن مهمة كبيرة تتمثل فى سحب تلك العملات من التداول واستبدالها بأموال أخرى تحمل صورة الملك تشارلز الثالث.
وأوضحت الشبكة أنه منذ ما يقرب من 70 عاماً، كانت صورة الملكة تظهر على العملات المعدنية فى المملكة المتحدة، كما ظهرت على الأوراق النقدية للبلاد لأكثر من 60 عاماً، وكانت أول ملك/ ملكة فى بريطانيا يفعل ذلك.
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