وزيرة الخارجية الألمانية: برلين ستساعد كييف بشكل أكبر فى إزالة الألغام

جدة - نرمين السيد - وأضافت بربوك - التى تزور أوكرنيا حاليا - "ما شوهد هنا هو أكثر من مروع، من الواضح أنه لم يتم زرع الألغام المضادة للدبابات فحسب، بل أيضًا الألغام المضادة للأفراد".

وخلال زيارتها لقرية فيليكا ديميركا، بمنطقة كييف، ذكرت الوزيرة -حسبما نقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية اليوم السبت- أن "القوات الروسية تعمدت وضع الألغام فى ألعاب الأطفال فى المنازل".

تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا قد خصصت بالفعل 6 ملايين يورو لإزالة الألغام من المنشآت المدنية فى فيليكا ديميركا، ومن المقرر تخصيص مليون يورو أخرى لهذه الأغراض بحلول نهاية العام.

وتعد هذه هى الزيارة الثانية لوزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك لأوكرانيا منذ الحملة العسكرية الروسية فى 24 فبراير.

إلى ذلك قال الرئيس الأوكرانى، فلاديمير زيلينسكى، اليوم إن جيش بلاده استعاد أكثر من 2000 كيلومتر مربع من الأراضى التى سيطرت عليها روسيا منذ بداية الشهر الجارى.

وأضاف زيلينسكى - فى كلمة نقلتها شبكة "سى.إن.إن" الأمريكية - أنه "فى هذا التوقيت، وفى إطار العمل النشط منذ بداية سبتمبر، تم بالفعل تحرير حوالى 2000 كيلومتر من أراضينا".

وقدّم زيلينسكى الشكر إلى الجيش الأوكرانى واصفاً الجنود بأنهم "تميزوا فى اتجاه خاركيف".