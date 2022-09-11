نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تقديم اعتراض على حساب المواطن في المقال التالي

عمر شويل - جدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أوضح البرنامج كيفية تقديم اعتراض على حساب المواطن. في حالة نزول حساب المواطن ناقص أو مبلغ الدفعة صفر أو صدور عدم أهلية المستفيد لأسباب غير صحيحة. وقد حددت الموارد البشرية متى ينزل حساب المواطن هذا الشهر من خلال صفحة البرنامج. حيث تم تحديد يوم الأحد 11 سبتمبر ليكون موعد إيداع مبالغ الدعم في حسابات المستفيدين. ويواجه البعض مشكلة ظهور مبلغ الدفعة صفر أو غير مؤهل في حسابه فيلجأ إلى عمل اعتراض.

طريقة تقديم اعتراض على حساب المواطن

في حال واجهتك أية مشكلة بخصوص حسابك أو مبلغ الدفعة. يمكنك تقديم اعتراض حساب المواطن عن طريق اتباع عدد من الخطوات تكون كالتالي:

يجب عليك أولاً تسجيل الدخول إلى حسابك عبر رابط بوابة حساب المواطن.

ثم اختر خانة دراسة الأهلية، بعدها ستظهر نتيجة الأهلية أمامك إذا كنت ترغب في الاعتراض على عدم الأهلية.

اضغط على زر أسباب عدم استحقاق العائل، ووفقاً للأسباب التي تظهر لك يمكنك تقديم اعتراضك من “تقديم اعتراض”.

قم بإجراء تحديث حساب المواطن بإضافة المستندات والبيانات الجديدة. في حالة عدم وجود تطابق بين البيانات المفصح عنها والحالة الفعلية. ثم انقر زر تقديم اعتراض. أما إذا كانت بياناتك متطابقة مع حالتك الفعلية، حينها سيجب عليك تحديث تلك البيانات مع الجهات المسئولة بحسب أسباب عدم الأهلية التي ظهرت لك.

عقب تقديم اعتراضك سيتم تحويلك إلى صفحة إرفاق المستندات. أرفق الوثائق التي طلب منك إرفاقها مع وجوب سريان صلاحيتها.

قم باختيار نوع المرفق ثم انقر زر رفع الملفات.

الاعتراض على نزول حساب المواطن ناقص

إذا كانت دفعتك المالية ناقصة يمكنك أن تعترض على هذا الأمر باتباع عدد من الخطوات حددها البرنامج: