بقسط شهري 400 ريال تمتلك سيارة فاخرة

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عمر شويل - جدة العديد من الأشخاص يعشقون ويميلون إلى إقتناء السيارة تويوتا كورولا حيث أنها تناسب العديد من الأشخاص وخاصة الشباب حيث أن تصميمها عصري وقد حققت السيارة تويوتا كورولا نسبة كبيرة من المبيعات منذ إصدارها وحتى الأن بالإضافة إلى قوة وأداء محركها وتوافر وسائل الترفيه والراحة فيها. ارخص سيارة مستعملة بالسعودية: متوفر للبيع سيارة تويوتا كورولا مستعملة متوفرة للبيع في مدينة القصيم. أول إستخدام للسيارة تويوتا كورولا كان في العام 2013 ميلاديا. وتم إعلان بيع السيارة تويوتا كورولا مستعملة بسعر 15000 ريال سعودي. بلغ عداد الممشى في السيارة تويوتا كورولا 181000 كيلو متر. ناقل الحركة في السيارة تويوتا كورولا أوتوماتيك. نوع الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كورولا البنزين. السيارة تويوتا كورولا متوفرة بلون خارجي أبيض. تحتوي السيارة تويوتا كورولا على مدخل يو اس بي وبلوتوث وحساسات خلفية وحساسات أمامية. السيارة تويوتا كورولا مزودة بقفل مركزي للأبواب وكاميرا خلفية ومثبت سرعة. للحصول على السيارة تويوتا كورولا مستعملة بهذا السعر الرائع يمكنك الإتصال على الرقم 0595532815 أو من خلال الواتس آب على الرقم 00966595532815. سيارة للبيع رخيصة السعر: يوجد للبيع سيارة تويوتا كورولا مستعملة سنة الصنع 2010 ومتواجدة للبيع في مدينة حفر الباطن. تباع السيارة تويوتا كورولا مستعملة في الأسواق بسعر 14000 ريال سعودي. تم توفير السيارة تويوتا كورولا بنظام التقسيط بدفع مقدم 4000 ريال سعودي وقسط شهري 400 ريال سعودي. ناقل الحركة في السيارة تويوتا كورولا أوتوماتيك. اللون الخارجي في السيارة تويوتا كورولا فضي. عداد المسافات المقطوعة في السيارة تويوتا كورولا سجل 95000 كيلو متر. نوع الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كورولا البنزين. للحصول على السيارة تويوتا كورولا مستعملة يرجى التواصل مع البائع عن طريق الإتصال على الرقم 0593543754 أو من خلال الواتس آب على الرقم 00966593543754. سيارة للبيع مستعملة في عرعر: للبيع سيارة تويوتا كورولا أول إستخدام 2008 مستعملة للبيع في مدينة عرعر.

تباع السيارة تويوتا كورولا مستعملة في أسواق السيارات المستعملة بسعر 10000 ريال سعودي.

السيارة تويوتا كورولا تم قيادتها 10000 كيلو متر.

السيارة تويوتا كورولا مزودة بناقل حركة أوتوماتيك.

اللون الخارجي للسيارة تويوتا كورولا أبيض.

الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كورولا البنزين.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة تويوتا كورولا مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 0096666580169430.

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