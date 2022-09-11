نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جاري” إيداع حساب المواطن الدفعة 58 لشهر سبتمبر ca.gov.sa استعلام حساب المواطن برقم الهوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتكرر زيارة المواطنين عبر محرك البحث وذلك لمعرفة موعد إيداع حساب المواطن الخاص بالدفعة رقم 58، حيث أن سيتم الإعلان عن الموعد أثناء الأيام القليلة المقبلة، ومن المتوقع أن يكون موعد إيداع حساب المواطن يوم 10/9/2022، وإذا كان هذا اليوم عطلة رسمية سوف يعلن برنامج حساب المواطن موعد أخر مؤقت، حيث سيتم بدء الإيداع يوم الاحد الموافق 11 سبتمبر وسوف نرفق اليكم في السطور القادمة رابط استعلام حساب المواطن برقم الهوية.

أيداع حساب المواطن

العديد من المستفيدين يتساءلون بخصوص موعد ايداع حساب المواطن الدفعة 58 لشهر سبتمبر في البنوك عادي يختلف من مواطن إلى آخر، وذلك حسب طبيعة البنك.

تصل لك رساله من حساب المواطن تتضمن باستحقاق و راتب الذي ينزل وقيمة المبلغ.

ثم تنتظر من ساعتين الى ثمان ساعات حتى تصل الرسالة من البنك.

فعليك الذهاب الى اقرب صراف آلي لسحب المبلغ.

تسجيل اعتراض عبر برنامج حساب المواطن

يمكنك تسجيل اعتراض على الأهلية وذلك عن طريق اتباع كافة الخطوات التالية:

اضغط على برنامج حساب المواطن.

سجل بياناتك كمستخدم جديد.

اضغط على كلمة “دراسة الأهلية”.

ثم اختر كلمة “أسباب عدم الأهلية”.

يجب قراءة كافة شروط والأحكام المدونة على الموقع الإلكتروني جيداً.

اضغط على كلمة “تقديم اعتراض”.

اختر نوع المرفق.

دون كافة بياناتك الشخصية.

اضغط على كلمة “حفظ الطلب”.

سوف يرسل لك الموقع الإلكتروني رسالة عبر هاتفك سواء بالموافقة أو الرفض.

كيفية الاستعلام عن أهلية حساب المواطن

للاستعلام عن أهلية حساب المواطن يجب تنفيذ كافة التعليمات التالية:

اضغط على موقع استعلامات حساب المواطن.

اضغط على كلمة “تسجيل دخول جديد”.

دون رمز الهوية الوطنية ورمز التحقق.

اضغط على كلمة “التالي”.

سوف يعرض لك الموقع الإلكتروني كلمة مؤهل أو غير مؤهل.

في حالة ظهور كلمة غير مؤهل يجب عليك تسجيل طلب اعتراض.

استعلام حساب المواطن برقم الهوية

سوف يتم حساب المواطن برقم الهوية من اتباع الخطوات التالية:-