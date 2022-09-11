العالم اليوم - الأمطار تضع حدا لـ"مأساة كاليفورنيا"

انتم الان تتابعون خبر الأمطار تضع حدا لـ"مأساة كاليفورنيا" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 11 سبتمبر 2022 01:20 صباحاً - أدت عاصفة استوائية قبالة ساحل المحيط الهادي، السبت، إلى انخفاض في درجات الحرارة، وجلبت أمطارا تشتد الحاجة إليها جنوبي كاليفورنيا، لتنهي موجة شديدة الحرارة وتهدئ المخاوف من تعرض المزيد من السكان للخطر من جراء حريق غابات هائل.

وكان المسؤولون قد حذروا من أن الرياح العاتية من بقايا العاصفة الاستوائية "كاي" يمكن أن تؤجج نيران حريق كبير أطلق عليه اسم "فيرفيو فاير"، الذي أتى حتى يوم الجمعة على حوالي 27 ألف فدان في مقاطعة ريفرسايد شرقي لوس أنجلوس، وتم احتواؤه بنسبة 5 بالمئة فقط.

لكن من جهة أخرى، زادت الأمطار الغزيرة الناجمة عن العاصفة من احتمال حدوث فيضانات وانهيارات طينية.

إلا أن هطول الأمطار المستمر ساعد رجال الإطفاء على إحراز تقدم كبير بين عشية وضحاها، وفقا لما ذكره المتحدث باسم وكالة مكافحة الحرائق في كاليفورنيا روب روزير.

وقال روزير إنه حتى الساعة 10:50 صباحا (1750 بتوقيت غرينتش)، تم احتواء الحريق بنسبة 40 بالمئة، بينما لم ترد تقارير عن حدوث فيضانات أو تدفق للانهيارات.

وأضاف: "لحسن الحظ جاءت الأمطار من العاصفة الاستوائية كاي في وقت مبكر عما كان متوقعا، ووفرت الكثير من الارتياح لرجال الإطفاء".

وأوضح المسؤول أن آلاف السكان تلقوا أوامر بمغادرة منازلهم، لكن سمح لبعض الأشخاص الذين يعيشون في الغرب والشمال الغربي من النيران بالعودة، الجمعة، بينما لقي شخصان حتفهما من جراء الحريق.