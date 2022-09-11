نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تكاليف تجديد الإقامة للمقيمين في السعودية لمدة عام في المقال التالي

عمر شويل - جدة تكاليف تجديد الإقامة للمقيمين بالسعودية, يوجد الكثير من المقيمين في السعودية من مختلف جنسيات العالم وذلك من اجل العمل بها في القطاع الحكومي وفى القطاع الخاص، لذلك لابد من عملية تجديد الإقامة في السعودية لأنها تعتبر عملية تجديد قانوني لأقامه الأفراد داخل المملكة, فالمملكة العربية السعودية التي تعد بلد الاستثمار الذي تشجع على الاستثمار بداخلها لذلك فهي من اكثر الدول التي تهتم بأمور المقيمين بسبب تواجد الكثير من الجنسيات بها وتوافر العديد من فرص العمل بداخلها لذلك قامت بتجديد نظام الإقامة وتخفيض الرسوم بها, وفيما يلي سوف نتعرف إلى كافة التفاصيل الخاصة بالإقامة في هذا المقال.

تكاليف تجديد الإقامة للمقيمين في السعودية لمده عام

قامت المملكة العربية السعودية بتحديد رسوم الإقامة للمقيمين بها لمده عام وهى:

العاملين في القطاع الخاص: 650 ريال سعودي. العمالة المنزلية: 600 ريال سعودي. الأفراد فوق 18 سنة من اسر الوافدين: 500 ريال سعودي. شركاء المقيمين: 2000 ريال سعودي.

تكاليف الإقامة المميزة في السعودية

حددت السعودية تكاليف الإقامة المميزة في السعودية وذلك من اجل جذب المستثمرين للإقامة بها, وتكاليف هذه الإقامة:

الإقامة المؤقتة: 100 ألف ريال سعودي. الإقامة الدائمة: 800 ألف ريال سعودي.

طريقة تسديد تكاليف الإقامة في السعودية

هناك بعض الخطوات التي يجب على المقيمين اتباعها من اجل تجديد تكاليف الإقامة حتى لا يتعرضون إلى المخالفات, واهم هذه الخطوات:

الذهاب إلى الموقع الإلكتروني للبنك الخاص بك. الضغط على “خيارات” ثم الضغط على “تاريخ انتهاء صلاحية الإقامة”. نقوم بتحديد تاريخ انتهاء الإقامة ثم الضغط على “الدفع الإلكتروني”. الضغط على “دفع رسوم تجديد الإقامة”. وضع المبلغ المطلوب ثم الضغط على “دفع”. الضغط على “تأكيد”.

شروط تجديد الإقامة في المملكة

هناك بعض الشروط التي حددتها السعودية التي يجب توافرها من اجل تجديد الإقامة, واهم هذه الشروط: