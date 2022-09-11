نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من غير تعب ولا إرهاق.. أحصل على قرض 20 ألف ريال من اليسر 1444 بدون ضامن او تحويل راتب في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفيه الحصول على قرض 20 ألف ريال من اليسر 1444 بدون ضمانات أو كفيل، من المؤسسات التمويلية المفضلة للمواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة العربية السعودية شركة اليسر، حيث تقدم مختلف التمويلات التي تساعد المواطن على تحقيق جميع متطلبات الحياة، يوفر تمويل الزواج وتمويل السيارات وتمويل العقارات وتمويل سداد الديون والتمويلات الأخرى والتمويل الشخصي من شركة اليسر، فترات سداد إدارية وطويلة وسهلة،علما بانه سوف نوفيكم بكافه التفاصيل اللازمه حول هذا الموضوع فى السطور التاليه. ماهى شروط التقديم على قرض اليسر المستندات المطلوبة للتقديم على تمويل شخصي من شركة اليسر بالمملكة العربية السعودية 1443 تمويل شخصي للمواطن والمقيم 20 ألف ريال بموافقة فورية بدون كفيل والسداد على 36 شهر يجب أن يكون المواطن أو المقيم داخل المملكة العربية السعودية. أن لا يقل عمر المتقدم عن 22 سنة ولا يزيد عن 60 سنة. أن يكون الحد الأدنى للراتب الذي يتقاضاه طالب التمويل خمسة آلاف ريال سعودي شهريًا. أن يكون طالب القرض قد أمضى ثلاثة أشهر كاملة على الأقل في عمله من تاريخ التحاقه بالعمل سواء أكان حكوميًا أم خاصًا. التمويل من اليسر متاح للعاملين في القطاع العسكري حتى سن التقاعد. مزايا التمويل الشخصي من شركة اليسر التمويل لا يتطلب وجود ضامن لجميع العاملين في جميع قطاعات المملكة. التمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. مبلغ التمويل لا يقل عن ألفي ريال سعودي ولا يزيد عن عشرين ألف ريال سعودي. يمتد السداد حتى 36 شهرًا ، لذا فإن السداد سهل للغاية. لا توجد رسوم إدارية للحصول على التمويل. يمكن لمقدم الطلب الحصول على التمويل بمجرد تقديمه طلب التمويل. عرض شركة اليسر للتمويل في السعودية تقدم شركة اليسر من خلال موقعها الإلكتروني أحد عروض القروض الرئيسية التي توفر لعملائها الكثير ولا تتطلب ضامنًا، وتشمل هذه العروض: عرض الاقتراض بمبلغ 300 ألف ريال سعودي وهو قرض شخصي وأنواع أخرى من القروض مثل قروض التورق والمرابحة والقروض السلعية.

التقدم بطلب للحصول على قرض هو خطوات قليلة من خلال موقع اليُسر للتمويل.

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