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عمر شويل - جدة الاعتراض على حساب المواطن على الدفعات المالية المقدمة في الدفعة 58، حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية إيداع رواتب المقبولة أهليتهم والمستوفين الشروط الأحد 11 سبتمبر 2022 في مصرف الراجحي ويكون على الذين لديهم اعتراض أو لم تنزل الرواتب الخاصة بهم في الحساب البنكي أو في الدفعات المالية بحساب الفرد الإلكتروني اتباع خطوات تقديم الشكوى أو الاعتراض الرقمي.

نزول رواتب حساب المواطن 58

أعلنت وزرة الموارد البشرة والتنمية الاجتماعية عن نزول رواتب المكتملة أهليتهم وطلباتهم في الحساب البنكي اليوم، ويكون على غير المؤهلين التعرف على أسباب الرفض بينما يكون على الذين تأخرت رواتبهم أو لديهم أخطاء في الصرف التوجه بالاعتراض عبر الخطوات المقررة لذلك.

[خطوة خطوة] الاعتراض على حساب المواطن CA.gov.sa رقم البرنامج الموحد

وجدير بالذكر أن الوزارة أعلنت في نهاية الشهر الماضي نتائج الأهلية، والتي كانت للمتقدمين بالطلبات الجديدة في الدفعة الثانية للمسجلين حديثا لاستحقاق شهر سبتمبر 2022، على أن يكون للوزارة عدد من الجهات التي يتوجه إليها من لديهم:

شكوى عن صعوبات في التسجيل.

يرغب في الاتصال والمتابعة مع موظفي الوزارة على الرقم الموحد.

يكون لديهم شكوى من اختلافات في قيمة الراتب.

أن يكون لديهم أخطاء في البرنامج أو في بيانات الصرف.

كم قيمة الاستحقاق الشهري للفرد والاسرة في حساب المواطن

يكون مبلغ الاستحقاق 720 ريال للأسرة.

بينما يكون استحقاق الفرد البالغ 216 ريال.

ويستحق الفرد التابع بعمر أكثر من 18 عام 360 ريال.

يكون استحقاق الفرد 1000 ريال.

وتكون الاسرة المكونة من فردين لهم 1275 ريال.

ومن ثلاثة أفراد يكون الاستحقاق 1570 ريال.

وتكون للأسرة المكونة من 5 أفراد 2140 ريال.

بينما يصرف للأسرة المكونة من 10 أفراد 3560 ريال.

ما هي حالات إيقاف الراتب في حساب المواطن

قامت الوزارة بالإعلان عن أربعة أسباب أساسية يتم رفض طلب الأهلية بسببها:

عدم الإفصاح عن الدخل: يكون الإفصاح عن الدخل من الركائز الأساسية لاستحقاق الدعم والذي يجب أن يكون أقل من 3000 ريال شهريا، ويكون عدم تسجيل دخل مكتسب أو غير مكتسب للمواطن سبب في عدم التأهيل، ويكون عليه الإفصاح عن دخل الاسرة كاملة على أن يكون عند الحد المانع للراتب.

عقود الإيجار الغير سليمة: والتي يكون صاحب الحساب قام بالتأجير من أحد الأقارب أو الزوجة وهو ما لا يتم قبوله، وعليه الحصول على عقد إيجار من جهة محايدة وتسجيل العقد في منصة إيجار والتسجيل به في حساب المواطن.

إذا كان هنالك أخطاء في البيانات أو عدم استكمال البيانات، وكذلك عدم صحة رقم الآيبان البنكي: ويكون عليه تصحيح الأرقام واستكمال البيانات ثم تقديم الاعتراض بعد ذلك.

جاءت رسالة التأهيل ولم يتم الصرف: ويكون ذلك في حال كان دخل الاسرة ليس بكبير إلا أن دخل أفرادها أعلى من الحد المانع لراتب المواطن بالبرنامج الاجتماعي.

كيف أفعل لتقديم الإفصاح عن الدخل

يقوم الفيديو السابق بشرح خطوات الإفصاح عن الدخل، على أن يكون الذين لديهم أخطاء في الصرف التقدم والاعتراض عبر القنوات المقررة:

الاتصال على رقم 19912.

أن يتم التوجه بالشكوى عبر صوتك مسموع.

يعيد تعديل البيانات ثم يتم تقديم الاعتراض بالطريقة الشرعية.

ما هي خطوات الاعتراض على حساب المواطن

يتم الدخول على برنامج حساب المواطن يتوجه صاحب الطلب إلى خدمة صوتك مسموع. يقوم بتسجيل بيانات المواطن ويتم تسجيل سبب الشكوى على صوتك مسموع. يجب تسجيل رقم الجوال السعودي. يتم إرسال الطلب. تصل على رقم الهاتف رسالة بتأكيد الإرسال.

الاستعلام عن قبول طلب الاعتراض للضمان

يتم الدخول على المنصة الوطنية الخاصة بالضمان. يقوم بتسجيل الدخول على الحساب الشخصي. يتم التوجه للدفعات المالية. يقوم بالتأكد من نزول الراتب صحيحا.

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