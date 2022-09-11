نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم لهذا الاسبوع على منتجات استهلاكية كبيرة وخصومات كبيره في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر متاجر العثيم من احد المتاجر الشهيره المتواجده بداخل المملكة العربية السعودية والتي تتميز بمواصفات عالمية وتوفر الكثير من انواع الماكولات والمواد الغذائية التي يتطلبها الدوام اليومي في المنزل السعودي.

وايضا هناك انواع كثيرة من شركات المواد الغذائية التي تتنافس على عرض منتجاتها وذلك نظرا لما تلاقية من اهتمام من الجمهور وكثرة المنتفعين من متاجر العثيم.

أشهر انواع الشركات المنافسة في مجال المواد الغذائية

بعض انواع المأكولات التي توفرها:

دجاج دو مجمد، أرز بسمتي وزنه عشرة كيلو من أبو كاس، وزيت شروق للقلي والطبخ، وبلح رطب نبوت سيف، ورمان يمني، وجزر وثوم، ومانجو مصري نعومي، وكرواسون بالزبدة، وزود بلح الشام مشوي حشو منوع، وزبيب، وتوابل الأسماك استاد وزنها ١٠٠ جرام، وهيل مجدي حب وسط وزنه ٧٥ جرام.

وزيتون سما اسباني أسود، وشيبس سفوري جبن، وكب كيك سفوري شكولاتة، وتونة الخليجية خفيف، ومكدوس هالي، وحمص اديليا حب زجاج وزنه ٥٦٠ جم، وأرز صن فيلدج كالروز وزنه ٥ كيلو، وأرز باب القصر بسمتي أبيض وزنه ٥ كيلو.

وفيليه دجاج سيارا وزنها ٤٠٠ جم، ومانجو الفونسو وزنها كيلو، وأسماك روبيان للطبخ، وبرجر امريكانا دجاج وزنه ١٣٤٤ جم، وامريكانا برجر جامبو بالبقسماط، وستربس دجاج رويال بالثوم وزنه ٧٥٠ جم، وزيت عافية ذرة بلس اوميجا وزنه ١,٥ لتر، وزيت العربي بلاستيك وزنه ١,٥ لتر.

وعصير المراعي برتقال، وشيبس برينجلز جبن وزنه ١٦٥ جم، وبانزاني سباغتي وزنها ٥٠٠ جم، وهناء شوفان رقائق كاملة وزنه كيلو، وشوفان هناء الجرانولا فواكه وزنه ٤٠٠ جرام، وزيت نخلتين بلاستيك وزنه ١,٥ لتر.

عروض العثيم السعودية لهذا الأسبوع

تونة جرين فارمز خفيف قطع وزنها ١٧٠ جم، وأرز جرين فارمز كرنل بسمتي أبيض وزنه ١٠ كيلو، وشطة تويا حارة جدا وزنها ١٤٠ مل، وأرز أبو سنبلتين مزة هندي بسمتي وزنه ١٠ كيلو، وحليب الصافي كامل الدسم.

وزيت زيتون الوزير زجاج وزنه ٥٠٠ مل، وصلصة البرجر قودي وزنه ٢٩٠ جم، وعصير الصافي فواكه مشكلة وزنه ١٥٠٠ مل، وخلطة الوليمة برياني معتدل وزنها ٣٠٠ جم، وأرز المهيدب بنجابي بني وزنه ٢ كيلو