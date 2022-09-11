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عمر شويل - جدة CPc.gov.Ae رقم ديوان ولي العهد أبو ظبي لتقديم المساعدات للإماراتيين والمقيمين وفي جميع دول العالم، وذلك باستقبال الطلبات الإلكترونية عبر الموقع الإلكتروني أو بالاتصال على رقم الديوان لحجز الموعد أو الاستعلام عن الطلبات، ويستقبل الديوان منذ إطلاقه الملايين من الطلبات من جميع دول العالم، إلا أن له العديد من القواعد الخاصة بقبول الطلبات وكذلك مواعيد خاصة بالتقديم.

أعمال ديوان ولي العهد

يقوم الديوان بالعديد من الأعمال الخاصة بتقديم واستقبال الطلبات:

يقوم بعمل الحملات الإغاثية للبلاد الفقيرة أو المتضررة من الكوارث الطبيعية.

يتم استقبال طلبات طالبي المساعدات المالية.

يقوم باستقبال الطلبات العاجلة للمساعدات العلاجية (العمليات الجراحية العاجلة).

يتم استقبال طلبات المسكن أو المعونة الدراسية.

يقوم باستقبال طلبات سداد الديون.

يقوم رقم ديوان ولي العهد بتيسير التواصل المباشر، كما يكون على المتقدمين بالطلبات الاستعلام عن الطلب برقم الملف.

[CPc.gov.Ae رقم ديوان ولي العهد أبو ظبي] طلب مساعدة من ديوان الشيخ خليفة ال نهيان

وقد أطلق الديوان الشيخ زايد منذ عام 1976 برأس مال مليون دولار بتقديم مساعدات عاجلة في دولة الإمارات، وتم توسيع العمل بمساعدات الديوان برأس مال بالمليارات وتم توسيع العمل داخل الإمارات وخارجها، ويستقبل الطلبات من الإماراتيين وغير الإماراتيين، من المقيمين في الإمارات أو من المقيمين في العديد من دول العالم.

صندوق خليفة للمشروعات الصغيرة

يقوم الديوان باستقبال طلبات المساعدة المتعددة عبر رابط تقديم طلبات الديوان، ويتم استقبال طلبات القادرين على العمل، ويتم إطلاق المشروعات بالاشتراك مع وزارة تنمية المجتمع، حيث يتم اختيار القادرين على العمل وتضمينهم في البرامج التدريبية والتأهيلية وعمل دراسة للمشروعات الصغيرة الراغبين في التقديم لها، مع توفير إمكانية تسويق المنتجات أو توفير الخدمات اللازمة لتوفير المشروع الصغير.

كيف اقدم طلب في ديوان ولي العهد ابوظبي؟

للمتقدمين من داخل الإمارات، للهوية الإماراتية، يكون عليهم إدخال رقم الهوية الوطنية الرقمية.

للذين يتقدموا من المقيمين في الإمارات، من غير الإماراتيين، يتم تقديم بطاقة إقامة على أن تكن سارية.

للمتقدمين من خارج الإمارات يكون عليهم تقديم كافة البيانات الخاصة به ورقم الهاتف النقال.

يجب تقديم الوثائق التي تثبت الاحتياج (مديونية – وثائق طبية – وثائق مصروفات دراسية – عدم الحصول على منزل مناسب – أو غيرها).

خطوات تقديم طلب مساعدة CPc.gov.Ae رقم ديوان ولي العهد أبو ظبي

يمكن تنزيل تطبيق الديوان من جوجل ستور على الهواتف النقالة. يتم الدخول على رابط بوابة ديوان ولي العهد . يقوم باختيار ايقونة خدمات الديوان (خدمات المواطنين). يتم تسجيل رقم الهوية الوطنية ورقم الملف. يمكن تسجيل الحصول على طلب رقم ملف واتباع خطوات التسجيل.

معروض طلب مساعدة مقدم إلى رابط ديوان ولي العهد