وحش السيارات الخليجي سيارة تويوتا راف فور وصل …سيارة تويوتا راف فور 2023 الجديدة تعرف على اهم مواصفاتها وأسعارها الجبارة فى بعض الدول

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عمر شويل - جدة سيارة تويوتا راف فور 2023 الجديدة ،تعد سيارة تويوتا راف فور 2023 الجديدة من أفخم السيارات المقدمة من شركة تويوتا اليابانية التي يكثر الطلب عليها للمميزات الكبيرة التي تتمتع بها تعد من سيارات الدفع الرباعي الرياضية التي تتعدد استخداماتها وتتميز بقوة محركاتها وتصميمها الأنيق ووسائل الأمان المتعددة التي تحتوي عليها، ونستعرض معكم مواصفات تويوتا راف 4 2023 وأسعارها في الأسواق المختلفة.

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