نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرصة لن تتكرر سيارات سعودية للبيع مستعمله ماركة تويوتا ولاتحتاج لاى تكلفه في المقال التالي

عمر شويل - جدة السيارات المستعملة تنتشر بشكل كبير في المملكة العربية السعودية، لأن معظم الشباب يحبون قيادة السيارات المستعملة. حتى يتعلموا عليها القيادة بشكل جيد، ثم بعد ذلك يشترون السيارات الجديدة، لذلك سوف نعرض اليوم بعض السيارات المستعملة في السعودية. جولة سريعة لسيارات مستعمله بالسعودية تويوتا كورولا ٢٠١١ تتميز سيارة تويوتا كورولا ٢٠١١ بلونها الخارجي الفضي، وتم قيادتها ١٣٤,٠٠٠ كم، والوقود بها بنزين، وبها ناقل حركة اتوماتيك.

تاريخ الحوادث الخاص بهذه السيارة بحالة جيدة من الداخل والخارج.

يوجد بهذه السيارة مميزات خارجية منها مرايات لون السيارة، ونوافذ يدوية أمامية وخلفية، ومصابيح أمامية هالوجين، و Wheel Size وعجلات حديد.

مزودة هذه السيارة مدخل aux ومكيف يدوي، وراديو، ومشغل أقراص ليزرية.

يوجد بهذه السيارة مميزات داخلية منها مقود كهربائي، وتعديل إمالة الوقود، ومقود يوريثان، ومقاعد قماش، وضبط المقعد يدوي، ومقياس سرعة الدوران.

تتميز بمزايا أمان عديدة منها نظام مانع للانغلاق خاص بالفرامل، وإنذار يحمي السيارة من السرقة، ونظام الكتروني خاص بتوزيع قوة الفرملة، وأحزمة أمان أمامية فقط، ومانع الحركة ومساعد الفرامل.

توجد تويوتا كورولا ٢٠١١ بمدينة الرياض وسعرها ١٢,٠٠٠ ريال سعودي كاش، وللتواصل +966598103776. تويوتا لاند كروزر برادو ٢٠٠٩ تتميز سيارة تويوتا لاند كروزر برادو ٢٠٠٩ بلونها الخارجي الأبيض، وتم قيادتها ٦٤,٠٠٠ كم، والوقود بها بنزين، وبها ناقل حركة اتوماتيك.

تاريخ الحوادث الخاص بهذه السيارة بحالة جيدة من الداخل والخارج.

يوجد بهذه السيارة مميزات خارجية منها مقابض الأبواب بلون مختلف عن السيارة، ومصابيح أمامية هالوجين، ومزيل خلفي للضباب، ومرايات الباب الكترونية، ونوافذ كهربائية خلفية وأمامية، وكابح سقفي، وعجلات حديد.

مزودة هذه السيارة مقبس أمامي فقط، ومشغل أقراص ليزرية، ودخول من غير مفتاح، وام بي 3 وعداد المسافات، وتحكم الصوت على عجلة القيادة، وبلوتوث، وكمبيوتر يوضع متوسط السرعة، والوقود والمسافة.

يوجد بهذه السيارة مميزات داخلية منها قفل مركزي ومقاعد القماش، وصندوق مبرد، ومقود كهربائي، ومقاعد الراحة، ومقاعد خلفية قابلة للطي، ومصابيح لقراءة الخرائط، وضبط المقعد يدوي، ومرآة للتجميل.

تتميز بمزايا أمان عديدة منها حزام أمان أمامي، ونظام مانع للانغلاق خاص بالفرامل.

توجد تويوتا لاند كروزر برادو ٢٠٠٩ بمدينة الرياض وسعرها ٢٧,٠٠٠ ريال سعودي كاش، وللتواصل +966598103776

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فرصة لن تتكرر سيارات سعودية للبيع مستعمله ماركة تويوتا ولاتحتاج لاى تكلفه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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