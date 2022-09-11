نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام حساب المواطن برقم الهوية CA.gov.sa موعد صرف الدفعة 58 شهر سبتمبر وتنبية هام للمستفيدين في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام حساب المواطن برقم الهوية CA.gov.sa، وذلك للتعرف علي موعد صرف الدفعة 58 شهر سبتمبر، وذلك بعد أن ترددت العديد من الاخبار حول تأخير صرف والدفعة الجديدة، كذلك تأخير موعد الإيداع في البنوك وضخها في مكينات الصراف الالي، حيث ينتظر المواطنين السعوديين موعد ايداع الدفعة 58 من حساب المواطن التى تم تحديد معاد ايداعها يوم الاحد الموافق 11 سبتمر، ذلك بدلا من السبت طبقا لالية ايداع الدعم، حيث صادف يوم العاشر يوم السبت وفي المعتاد يتم صرف الدعم الشهري في اليوم العاشر، إلا أن يوم العطلة يتم تأخير الصرف يوم او يتم تقديمة يوم، إلا أن الشهر الجاري شهد تأخير الصرف ليصبح اليوم الحادي عشر بدلا من العاشر.

استعلام حساب المواطن برقم الهوية

من أجل تحقيق الخطوات اللازمة للاستعلام عن أهلية الدفعة 58 من حساب المواطن، والتي من المقرر أن يتم اتاحتها رسميا غدا الاحد، عليك التعرف علي معايير الاستحقاق فى حساب المواطن، والتي يتم تحديد الاستحقاق حسب النقاط التوضيحية الآتية

1-عدد افراد الاسرة المتقدمه لاخذ الدعم.

2- عمر رب الاسرة المتقدمة لاخذ الدعم.

3- يوثر مجموع دخل الاسرة الشهرى فى استحقاقها للدعم من عدمه، كما يوثر ايضا على قيمة الدعم.

شروط حساب المواطن الجديد

يجب ان يكون المتقدم سعودى الجنسية.

أن يكون من حاملى بطاقات التنقل.

يستطيع المواطن السعودى التسجيل و الحصول على الدعم اذا كان سنة 18 سنة، كذلك اكثر ويسكن فى مسكن خاص به ومنفصل.

رابط الاستعلام عن الدفعة 58 حساب المواطن

أما عن طريقة الاستعلام على دفعة حساب المواطن 58 برقم الهوية، فانة عليك تتبع تلك الخطوات، وذلك بعد تيسير عملية الاطلاع علي نتائج الأهلية التي أصبحت تتم إلكترونيا من خلال جهاز الكمبيوتر في المنزل

يمكن الاستعلام الشخص المقدم للاستفادة من الدعم عن طريق الدخول على الموقع الالكتروني رابط حساب المواطن .

. كتابة رقم الهوية الوطنية الخاصة بالشخص والتاكد منها .

ستظهر جميع تفاصيل الدعم.

ماذا تفعل اذا لم تجد رقم الهوية

اما اذا لم يجد الشخص المقدم على الدعم رقم هويتة غير مدرج لاستلام الدعم علية اتباع عدة خطوات، وذلك من أجل تحديث البيانات وضمان استمرار وصول الدعم للمستحقين، علما بأن الحد الاقصي لتحديث البيانات هو 90 يوم فقط