الاحتلال الإسرائيلى يشدد الإجراءات عند الحواجز العسكرية المُحيطة برام الله

جدة - نرمين السيد - وأعاقت قوات الاحتلال مرور السيارات عبر الحاجز فى الاتجاهين، وأوقفت عددًا منها وفتشتها ودققت فى هويات المواطنين الفلسطينيين، ما أدى إلى أزمة مرورية خانقة.
وتزامنا مع ذلك، أغلقت قوات الاحتلال الحاجز العسكرى بالقرب من مستوطنة "عوفرا"، فى بلدتى سلواد وعين يبرود شرق رام الله، وأعاقت حركة السيارات، وفى وقت سابق اليوم كانت قوات الاحتلال أغلقت البوابة الحديدية المؤدية إلى قرية النبى صالح وقرى بنى زيد الغربية شمال غرب رام الله.
جاء ذلك بعد يومين من تواصل اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين بحماية قوات الاحتلال الاسرائيلى
وكان مستوطنون إسرائيليون مسلحون وملثمون، وجنود من جيش الاحتلال الإسرائيلى، هاجموا بلدة "سنجل"، الواقعة فى شمال شرق رام الله خلال الأسبوع الماضى عدة مرات. وأصاب هؤلاء المستوطنون مدنيين فلسطينيين عُزل خرجوا للدفاع عن أراضيهم بالرصاص الحى، فيما أصيب عدد آخر بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال قمع جنود الاحتلال لسكان البلدة المذكورة.
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