العالم اليوم - أُنس جابر تخسر نهائي بطولة أميركا المفتوحة

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 11 سبتمبر 2022 12:21 صباحاً - خسرت التونسية أُنس جابر نهائي بطولة أميركا المفتوحة للتنس، بعد هزيمتها أمام البولندية إيغا شيانتيك المصنفة الأولى عالميا، السبت.

وحسمت شيانتيك المباراة بنتيجة 6-2 و7-6، بعد نقاط مثيرة في نهاية المجموعة الثانية.

وهذا هو اللقب الثالث لشيانتيك في البطولات الأربع الكبرى والثاني لها هذا العام، بعد فوزها بلقب بطولة فرنسا المفتوحة في 2020 و2022.

وخسرت أُنس جابر للمرة الثانية في نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى، بعد هزيمتها أمام إيلينا ريباكينا لاعبة كازاخستان في ويمبلدون، في يوليو الماضي.