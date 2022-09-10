العالم اليوم - برشلونة يسحق قادش بالأربعة ويتصدر الليغا

انتم الان تتابعون خبر برشلونة يسحق قادش بالأربعة ويتصدر الليغا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 10 سبتمبر 2022 11:18 مساءً - سجل برشلونة 4 أهداف في الشوط الثاني ليفوز 4-صفر على مضيفه قادش، ويرتقي لصدارة الدوري الإسباني، السبت.

ووضع فرانكي دي يونغ وروبرت ليفاندوفسكي الفريق الكتالوني في المقدمة، قبل توقف المباراة لوقت طويل بسبب مشكلة صحية لمشجع في المدرجات.

وغادر اللاعبون أرض الملعب قبل العودة لاستكمال آخر 10 دقائق.

وصنع روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثالث لأنسو فاتي في الدقيقة 86 قبل أن يكمل عثمان ديمبلي الرباعية في الوقت بدل الضائع.

ويملك برشلونة 13 نقطة من 5 مباريات بفارق نقطة واحدة عن البطل ريال مدريد صاحب المركز الثاني، الذي يستضيف ريال مايوركا الأحد.

وأجرى المدرب تشافي هرنانديز تغييرات عديدة بالتشكيلة التي سحقت فيكتوريا بلزن 5-1 في دوري أبطال أوروبا، وسدد رافينيا في القائم لكن بالكاد تسبب الزوار في مشاكل لأصحاب الضيافة في الشوط الأول.