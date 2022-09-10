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عمر شويل - جدة أماكن بيع آيفون 14 برو max السعودية .. يتسائل الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن السعر والمواصفات وكل التفاصيل التي تخص هاتف شركة أبل الأمريكية الجديد وهو آيفون 14 برو ماكس والذي يشغل بال الكثير من الأفراد في السعودية والعالم العربي وكذلك العالم أجمع وذلك بسبب الضجة الكبيرة الحادثة على الإمكانيات والمواصفات التي سيصدر بها هذا الهاتف وقد عودتنا شركة أبل الأمريكية والمختصة في التقنية بإصدار هاتف من هواتف آيفون كل عام بمكونات تنافسية ومميزات غير متكررة أو متواجدة في أي هاتف جوال آخر فمنذ هاتف آيفون 11 وحتى هذا الهاتف الذي لم يتم إصداره بعد في الأسواق العالمية والتي يتسرب مميزاته قبل الإعلان عنه رسميًا من المهتمين بعالم التقنية والذي توقع الكثير سعره قبل طرحه في شهر سبتمبر 2022 .

أماكن بيع آيفون 14 برو max السعودية

وأجهزة الآيفون وكافة الهواتف والجوالات تعتبر هي صاحبة المبيعات الأكبر داخل المملكة العربية السعودية .

وذلك بسبب إقبال المواطنين السعوديين عليها في الفترة الأخيرة ليس هذا فحسب كل شئ بل إن عمليات البحث.

المتكررة على مواقع الإنترنت تخص الجوالات وأماكن شراءها.

ومن المقرر أن تعقد شركة أبل الأمريكية مؤتمر صحفي في يوم 7 سبتمبر من العام الحالي 2022 للإعلان .

عن كافة تفاصيل هاتف آيفون 14 برو ماكس وكل التوقيتات الخاصة بإصداره .

ونزوله الأسواق العالمية وكذلك العربية.

وإذا كنت تتسائل عن الأماكن مخصصة لبيع هواتف آيفون 14 برو ماكس داخل المملكة العربية السعودية.

وفي مدنها ففي المقام الأول الفروع المخصصة لشركة أبل أو الوكيل الرسمي للشركة .

وهي فروع معتمدة من الشركة الأمريكية وهي:-

مركز الصيانة الرسمي والمعتمد في طريق الملك فهد الفرعي الرياض 12212، الرقم: +966490027711.

مركز فرع السويدي في مخرج السويد، ويمكن التواصل مع المركز على الرقم: +966920004123.

مركز شارع العليا مقابل مركز الهرم، ويمكن التواصل مع المركز على الرقم: +966920029466.

مركز معتمد في شارع عثمان بن عفان في النخيل مول.

شارع الملك بن مروان بالقرب من مقهى كاريبو، الرقم: +966114715134.

وفي جدة المركز المعتمد في منطقة الباروم.

المركز المعتمد في الصانع مول الرقم +966920029466.

وبجدة أيضًأ المركز المعتمد في منطقة ايسلاند.