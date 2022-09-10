نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصاريف المدارس الحكومية والتجريبية واللغات وطرق السداد في المقال التالي

عمر شويل - جدة مصاريف المدارس الحكومية والتجريبية واللغات من أهم ما يشغل بال الكثير من أولياء الأمور وذلك لحرصهم على تعليم الأولاد لمستقبل أفضل لهم، وذلك عندما حددت وزارة التربية والتعليم الفني مبلغ المصاريف المقرر للطلاب لعام 2022-2023 مع طريقة سداد المصاريف ونوضح لكم عبر موقع ثقفني

مصاريف المدارس الحكومية والتجريبية واللغات 2023

ووفقا لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فإن مصاريف المدارس التجريبية يتم دفعها على الحساب المفتوح بالبريد المصري باسم المصروفات الدراسية، ويتم تحصيل خدمات التطوير التكنولوجي، اللغات والنشاط العام على قسائم 123 التي تورد للحساب الموحد في الإدارة التعليمية، وجاءت المصروفات كالآتي:

رسوم رياض الأطفال كي جي 1 عام 2023

رسوم حكومية: 305 جنيهات.

مصروفات خدمات اللغات: 859.103 جنيه.

أما النشاط: 100 جنيه.

التطوير التكنولوجي: 50 جنيهًا.

إجمالي المصاريف دون كتاب المستوى الرفيع: 1314.103 جنيه.

مصاريف الصف الأول الابتدائي 2023

مصاريف حكومية: 305 جنيهات. خدمات لغات: 550 جنيهًا. النشاط: 100 جنيه. التطوير تكنولوجي: 50 جنيهًا. إجمالي المصاريف دون كتاب المستوى الرفيع: 1005 جنيهات.

رسوم الصف الأول الإعدادي 2023

مصاريف حكومية: 205 جنيهات.

خدمات لغات: 600 جنيه.

النشاط: 100 جنيه.

التطوير التكنولوجي: 50 جنيهًا.

إجمالي المصروفات دون كتاب المستوى الرفيع: 955 جنيهًا.

مصاريف الصف الأول الثانوي 2023

مصاريف حكومية: 520 جنيهًا.

خدمات لغات: 606،452 جنيه.

النشاط: 40 جنيهًا.

التطوير تكنولوجي: 20 جنيهًا.

إجمالي المصروفات دون كتاب المستوى الرفيع: 1186،452 جنيه.

مصاريف المدارس التجريبية

أما مصاريف المدارس التجريبية الحكومية لجميع الصفوف التعليمية والدراسية جاءت كالآتي:

رسوم رياض الأطفال 2023

مصاريف حكومية: 305 جنيهات. خدمات اللغات: 1772.96 جنيه. النشاط: 100 جنيه. التطوير التكنولوجي: 100 جنيه. إجمالي المصروفات دون كتاب المستوى الرفيع: 2277.96 جنيه.

​مصاريف أولى ابتدائي 2023

مصاريف حكومية: 305 جنيهات.

خدمات اللغات: 2216.31 جنيه.

النشاط: 100 جنيه.

التطوير التكنولوجي: 100 جنيه.

إجمالي المصروفات دون كتاب المستوى الرفيع: 2721.91 جنيه.

مصاريف أولى إعدادي 2023

مصاريف حكومية: 205 جنيهات.

خدمات اللغات: 2216.31 جنيه.

النشاط: 100 جنيه.

التطوير التكنولوجي: 100 جنيه.

إجمالي المصروفات دون كتاب المستوى الرفيع: 2621.3 جنيه.

مصاريف المدارس الحكومية والتجريبية للصف الأول الثانوي

مصاريف حكومية: 520 جنيهًا. خدمات اللغات: 569.75 جنيه. النشاط: 191 جنيهًا. التطوير التكنولوجي: 95 جنيهًا. إجمالي المصروفات دون كتاب المستوى الرفيع: 1375.75 جنيه.

طرق سداد مصاريف مصاريف المدارس الحكومية والتجريبية

حددت وزارة التربية والتعليم المصروفات الدراسية لجميع الطلاب في جميع المراحل التعليمية من الأبتدائىة للثانوية ويمكن لجميع أولياء الأمور التسديد عبر منافذ التحصيل الرسمية التي حددتها الوزارة عبر مكاتب البريد بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية بالرقم القومي، ولمعرفة الرقم القومي في حالة لم يستخرج بطاقة للطالب يمكنك جلبها عبر شهادة ميلاد كمبيوتر.