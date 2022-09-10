بيان من التعليم السعودي للمعلمين في العام الدراسي

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عمر شويل - جدة بيان من التعليم السعودي للمعلمين .. أصدرت وزارة التربية والتعليم السعودية بيانًا قريبًأ يخص العام الدراسي الجديد في المملكة مؤكدة أن ستكون عونًا وتقوم وسيلة جديدة من أجل مساعدة المعلمين على الاستعداد بشكل أفضل للدروس وكذلك بداية الدراسة فيما يخص الأنشطة وكذلك استراتيجية التقييم ووسائل التي يستخدمها الفرد للشرح داخل الفصول بالمملكة العربية السعودية..

بيان من التعليم السعودي للمعلمين

وقد قررت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودي أنه بداية من تاريخ العام الدراسي القادم.

سيتم إلغاء كافة التحضيرات للدروس والفصول وكذلك للأنشطة تحضيرًا ورقيًا وكل ما سيتم سيكون إلكترونيًا.

يخص التحضير وتجهيز الدروس وعرض الدرس والأنشطة وكذلك كافة الرؤيا التي من المقرر.

عرضها في الفصل على الطلاب ستكون بشكل إلكتروني على الكمبيوتر من خلال منصة مدرستي.

وسيكون المعلم قادرًا على إعداد الدروس عبر المنصة وبهذا يكون تزامنًا مع التطور.

التي تجريه المملكة العربية السعودية فيما يخص التحول الإلكتروني والرقمي في الفترة الأخيرة .

في كافة المجالات والوزارات وإعداد الدروس هذه من خلال المنصة وتطوير أسلوب العروض .

وكذلك الإعداد الخاص بكل درس بجانب الاتباع الخاص بالأساليب الحديثة والأنشطة والاستراتيجيات.

وكافة الوسائل التي تخص عملياء التقويم والتأكيد على التطوير ويشهد استبدال الطرق القديمة بأخرى جديدة.

وحديثة وذلك عن طريق قاعات تدريبية للمعلمين وكذلك إرسال خطابات وإعلام مديري المدارس.

وكذلك المشرفين والتربويين وكذا الطلاب لمتابعة المنصة بشكل جيد.

وبالنسبة لمنصة مدرستي فهي منصة توفر مجموعة كبيرة ومتنوعة من الخدمات التعليمية .

وهذا ما يجعل طريقًا جيدًا للطلاب وكذلك لأولياء أمورهم من أجل متابعة الطلاب ودروسهم وحصصهم إلكترونيا ً .

وكذلك تقييمهم بأسلوب مرئي للجميع فالتطوير الخاص بالمنصة تم تسهيله من أجل الاستخدام الخاص .

بالطلبة وكذلك أولياء الأمور والمعلمين الذين يستخدمون هذه المنصة في تجهيز وإعداد هذه الدروس .

فالبحث يزداد على هذه المنصة لأن منها شق يخص أولياء الأمور ومتابعة الجدول الدراسي.

لأبنائهم وما تم في الحصة من موضوعات وعرض وكذلك الموضوعات التي تم شرحها.

وأسلوب الشرح ويمكن أن يحصل على فيديو للشرح أيضًا إن كان متوفرًا وبالنسبة للطالب.

فيمكنه أن يتابع كل ذلك بالإضافة إلى الواجبات المدرسية الخاصة بالمعلمين.

والحصص للطلبة فيمكنهم أن يستفيدوا من المنصة ويقوموا بحلها إلكترونيًأ.