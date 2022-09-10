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عمر شويل - جدة موعد صرف ونزول حساب المواطن الدفعة 58 “الساعة كم ينزل حساب المواطن” لمستفيدي الدعم النقدي شهر سبتمبر، وكم باقي على وقت صرف راتب حساب المواطن، فقد أعلن برنامج حساب المواطن إيداع دفعة شهر سبتمبر اليوم الأحد 11 سبتمبر الموافق 15 صفر 1444، حيث يمكن الاستعلام من خلال رابط موقع برنامج حساب المواطن، وذلك وفق الضوابط الجديدة التي أعلنها البرنامج، هذا وقد صدرت نتائج الأهلية للدفعة 58 منذ عدة أيام، واستقبل برنامج حساب المواطن العديد من الاعتراضات على الأهلية، ويتم التدقيق والمراجعة لشروط الاستحقاق والأهلية لمن لم يصبه استحقاق الدعم، وكذلك لمن توقف حساب المواطن عن صرف الدعم له، هذا ويتم صرف دعم برنامج حساب المواطن للأسر والأفراد المستقلين، ويُشترط السكن المستقل للأفراد المستقلين عن أسرهم الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق.

موعد صرف ونزول حساب المواطن الدفعة 58 للمستحقين للدعم النقدي “سبتمبر 2022”

ومن الجدير بالذكر أن التسجيل الجديد في برنامج حساب المواطن مُتاح في الوقت الحالي، يُمكن إضافة تابعين للمسجلين في البرنامج والمستحقين للدعم، هذا ويقترب عدد المستفيدين والمستحقين لدعم البرنامج من 13 مليون مواطن، بين أرباب أسر وتابعين وأفراد مُستقلين.

برنامج حساب المواطن ca.gov.sa وما قدمه منذ انطلاقة في سطور

وتجدر الإشارة إلى أن ما يتم إيداعه في حسابات المستفيدين والمستحقين يبلغ شهريا ما يُقارب 2 مليار ريال سعودي، يتم تخصيصها للمستخفين الذين تمكنوا من استكمال المكتملة طلباتهم، والذين قاموا باستيفاء معايير الاستحقاق، كما تم صرف التعويضان التي يقوم برنامج حساب المواطن بصرفها بأثر رجعي.

تم صرف دفعات بلغ عددها 58 دفعة.

أودع البرنامج مبالغ التعوضيات تم صرفها بأثر رجعي طوال الفترة الماضية منذ انطلاق البرنامج.

عدد أرباب الأسر المُسجلين والذي استفادوا من دعم حساب المواطن ما يتجاوز 2 مليون رب أسرة.

بلغ عدد التابعين للأسر المستحقة والمستفيدة من دعم البرنامج ما يتجاوز 8.2 مليون تابع مستفيد.

الاستعلام عن نتائج الأهلية في برنامج حساب المواطن

صرح برنامج حساب المواطن عن صدور نتائج الأهلية للدفعة 58 وهي دورة شهر سبتمبر 2022، حيث يمكن الاستعلام والتحقق من الأهلية من خلال رابط موقع برنامج حساب المواطن، وذلك وفق الخطوات التالي:

تسجيل دخول برنامج حساب المواطن.

الانتقال إلى خيار الأهلية.

القيام باستعراض حالة الأهلية

في حالة عدم استحقاقك للأهلية للحصول على الدعم يمكن تقديم اعتراض، وذلك في فترة أقصاها 90 يوم من تاريخ إيداع الدفعة الأخيرة.

ويجب الإشارة إلى ما تبذله الحكومة السعودية من جهود للنهوض بالمواطن السعودي ، وذلك بتوجيه من “خادم الحرمين الشريفين” وتولى حكومة المملكة العربية السعودية كامل اهتمامها بالفئات محدودة الدخل، خاصة الأسر الأشد حاجة، وذلك بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية عن طريق تطوير نظام الضمان الاجتماعي بإطلاقها التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي الجديد المطور، وكذلك برنامج التأهيل الشامل لذوي الإعاقة من أصحاب الهمم والأيتام. أما في مجال الإسكان فتقوم منصة دعم سكني ودورها الفاعل من مشاريع ومخططات سكنية، وكذلك برامج القروض العقارية المدعومة، أما عن الأسر الريقية ورباب البيوت، فتقوم منصة دعم ريف بتحقيق التنمية المستدامة لأهل الريف، وكذلك منصة أنعام لدعم صغار مربي الماشية، جميعها جهود محمودة تقوم بها الحكومة السعودية بأوامر وتوجيهات ملكية تجاه مواطنيها.

شروط الأهلية والاستحقاق لدعم حساب المواطن

أما عن شروط وضوابط الأهلية والتي أعلنها برنامج حساب المواطن، حيث يجب استيفاء كامل تلك الشروط، وذلك للحصول على دعم البرنامج، ويُذكر أن الشرط الأساس لشروط الأهلية واستحقاق الدعم أن يكون المسجل سعودي الجنسية، هذا وقد وضع البرنامج استثناء لهذا الشرط، حيث ويُستثنى من شرط الجنسية أبناء وبنات المواطنة السعودية المتزوجة بغير سعودي، وكذلك حاملو بطاقات التنقل، هذا بالإضافة للشروط الأخرى، ومنها أن يكون المستحق لدعم البرنامج مقيم إقامة دائمة بالمملكة، ولا يقطع تلك الإقامة لأكثر من 90 يوماً طوال 12 شهر خارج المملكة، وفي حال كان لديكم أي استفسارات أوسؤالات، يمكنكم التواصل معنا من خلال التعليقات أسفل هذا التقرير.