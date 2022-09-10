الكرملين: بوتين ليس لديه خطط لإجراء أى محادثات مع ملك بريطانيا

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم الكرملين، دميترى بيسكوف -فى تصريحات صحفية، أوردتها شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم السبت- إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين يُخطط لإجراء محادثات هاتفية دولية الأسبوع المُقبل، لن تشمل أى محادثات مع ملك بريطانيا تشارلز الثالث.
وأوضح أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين سيجرى مُكالمات هاتفية دولية الأسبوع المُقبل وليس لديه إتصالات أومُحادثات هاتفية مُقررة مع الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا حتى الآن.
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