العالم اليوم - بلانشيت وفاريل على عرش الفائزين بمهرجان البندقية السينمائي

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 10 سبتمبر 2022 10:20 مساءً - اختتمت الدورة الـ79 من مهرجان البندقية السينمائي الدولي، مساء السبت، حيث اجتمعت لجنة التحكيم لتوزيع الجوائز على الأفلام والفنانين المشاركين، ومن بينهم كيت بلانشيت وكولين فاريل.

وفازت كيت بلانشيت بجائزة أفضل ممثلة عن دورها كقائدة موسيقية شهيرة في فيلم المخرج تود فيلدز "تار". وفاز كولين فاريل بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم المخرج مارتن ماكدونا "بانشيس أو إنشيرن"، الذي يؤدي فيه قصة رجل انفصل عنه صديقه القديم.

وقال فاريل في رسالة مصورة تم بثها في المهرجان مساء السبت: "أشعر بالذهول وبسعادة غامرة"، فيما حضر ماكدونا المهرجان لتسلم الجائزة.

وفازت تايلور راسل، بطلة فيلم "بونز آند أول" بجائزة مارسيلو ماستروياني لأفضل ممثلة شابة عن دورها في قصة حب آكلي لحوم البشر، بمشاركة تيموثي شالاميت.

وقالت راسل: "لدي خطاب معد لأنني متوترة. أنا ممتنة للغاية لوقوفي هنا. هناك الكثير من النجوم في هذه الغرفة"، معربة عن شكرها للمخرج لوكا غواداغنينو، قائلة: لقد كان صديقا رائعا لي وأنا أحبه كثيرا"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وتقوم لجنة التحكيم بقيادة الممثلة الأميركية جوليان مور، التي اجتمعت لتوزيع الجوائز في حفل أقامته روشيو مونوز موراليس، باختيار الفائزين من بين 23 فيلما في المنافسة التي تضمنت العديد من الفائزين بالأوسكار.

وترأست الحائزة على جائزة الأوسكار لجنة تحكيم ضمت المخرجة الفرنسية أودري ديوان، التي فاز فيلمها "يحدث" بجائزة الأسد الذهبي العام الماضي، والمؤلف كازو إشيغورو والممثلة الإيرانية ليلى حاتمي.

ومن بين أعضاء لجنة التحكيم الرئيسية أيضا، المخرج الإيطالي ليوناردو دي كوستانزو، والمخرج الأرجنتيني ماريانو كوهن، ورودريغو سوروجوين.

وكانت أفلام العرض الأول في مهرجان فينيسيا من بين العديد من الأفلام الفائزة بجوائز الأوسكار في السنوات الأخيرة، مما كان سببا في ترشيحها وحتى الفوز بجوائز. فخلال السنوات التسع الماضية ذهبت 7 جوائز أوسكار لأفضل مخرج إلى الفيلم الفائز في المهرجان.

كما كان المهرجان منطلقا للعديد من الأفلام الفائزة بجوائز أفصل تصوير، مثل "نومادلاند" و"ذا شيب أوف ووتر" و"بيردمان".

وكان المهرجان سببا في ظهور العديد من الأفلام والممثلين والمخرجين، الذين يتوقع أن يكونوا منافسين أقوياء لجوائز الموسم المقبل. فتسبب بريندان فريزر في بكاء الجمهور بشخصية تشارلي، مدرس اللغة الإنجليزية المنعزل الذي يزن 600 رطل، ويحاول إصلاح الأمور مع ابنته القاسية إيلي (سادي سينك) في فيلم دارين أرونوفسكي "الحوت".

أبرز الجوائز: