العالم اليوم - زيلينسكي: القوات الأوكرانية استعادت ألفي كيلومتر من الأراضي

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 10 سبتمبر 2022 10:20 مساءً - أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت أن الجيش الأوكراني استعاد "ألفي كيلومتر من الأراضي" سبتمبر، مؤكدا أن الجيش الروسي يتخذ "الخيار الصائب" بالفرار على وقع الهجوم الأوكراني المضاد في شمال شرق البلاد وجنوبها.

وقال زيلينسكي في مقطع مصور على تيلغرام "حتى الآن، منذ مطلع سبتمبر، تم تحرير حوالى ألفي كيلومتر".

وكان قائد الجيش الأوكراني فاليري زالوجني أكد الخميس أن قواته استعادت ألف كيلومتر مربع من الأراضي.

وأضاف زيلينسكي "في الأيام الأخيرة، أظهر لنا الجيش الروسي أفضل ما لديه: ظهره. في أي حال، الفرار هو الخيار الصائب بالنسبة إليهم". وتابع "لا مكان للمحتلين في أوكرانيا، ولن يكون لهم مكان أبدا".

وبداية سبتمبر، أعلن الجيش أولا شن هجوم مضاد في الجنوب قبل أن يحقق هذا الأسبوع اختراقا مفاجئا وسريعا للخطوط الروسية في الشمال الشرقي، وتحديدا في منطقة خاركيف.

وقال زيلينكسي الجمعة إنه تم تحرير 30 بلدة، لكن بلدات أخرى أضيفت إلى القائمة السبت مع دخول الجيش الأوكراني مدينة كوبيانسك الاستراتيجية التي احتلها الجيش الروسي منذ أشهر عدة.