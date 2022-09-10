العراق.. القضاء على 7 من عناصر لـ"داعش"قضت قوات الامن العراقي على سبعة عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي بينهم القيادي حمود حمادة علي حويش الملقب أبو نهاد في ضربة جوية بمحافظة الأنبار.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن خلية الاعلام الامني في بيان قولها إن "الاستمرار في تقاطع المعلومات ورصد تحركات قيادات وعناصر داعش يجري وفق خطة محكمة، حيث تابعت مديرية الاستخبارات العسكرية بالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة وكراً مهماً للارهابيين في منطقة الجلايات ضمن قاطع عمليات الانبار، إذ تم تزويد الشجعان في طيران القوة الجوية بالمعلومات الكاملة عن هذا الوكر".

وأضافت، أن "صقور الجو الابطال باشروا بدك الهدف وتحويله إلى ركام، وبحسب المعلومات الاستخبارية الاولية فقد كان بداخل هذا الوكر (7 مجرمين من عناصر داعش من ضمنهم القيادي في هذه العصابات الإرهابي (حمود حمادة علي حويش) الملقب ابو نهاد، في حين خرجت قوة من لواء المشاة 19 بالفرقة الخامسة بتفتيش مكان الضربة”.