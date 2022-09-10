NEW نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 ..نسب المؤشرات الأولية اقل من العام الماضي

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عمر شويل - جدة نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 وهى اخر مرحلة في تنسيق القبول الجامعات والمعاهد المصرية لدفعة ثانوية عامة 2021-2022، ومن ثم سوف يبدأ تنسيق الدبلومات الفنية للطلاب الراغبين في استكمال دراستهم في الحرم الجامعي من طلاب التعليم الفني في جميع تخصصات، والتي تقبلهم عدة كليات ومعاهد مصرية بحد أدني معين والذي يعلن عقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 عبر موقع التنسيق الإلكتروني برقم السرى الخاص بكل طالب.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022

نتابع الآن المؤشرات الأولية نسب القبول بالجامعات المصرية والمعاهد للمرحلة الثالثة من تنسيق للطلاب الثانوية العامة والتي هي منخفضة مقارنة بالاعوام السابقة وقد بلغ لحد الأدنى للكليات ومنها كلية الآداب لنظام انتساب موجه نحو 59%، و أما بالنسبة كلية تربية فنية لـ55%، وكلية تربية رياضية بنات وبنين 55%، والخدمة الاجتماعية 56.5%، والمعهد الفني للتمريض 54%، وما زالت هناك أماكن شاغرة في بعض كليات الحقوق على مستوى الجامعات المصرية والتي يبلغ عددهم نحو 14 كلية .

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 الآن

ارتفاع البحث حالا على محركات الإنترنت حول الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 لللطلاب الثانوية العامة والتي يعلن خلال الساعات المقبلة بشكل مؤكد وخاصة مع اقتراب العام الدراسي الجديد والذي يبدأ يوم 1اكتوبر المقبل في كافة المدارس والجامعات المصرية الحكومية والخاصة ، ولكى يبدأ تنسيق الدبلومات الفنية في الأيام المقبلة والإعلان نتائجهم قبل العام الجديد، واليك خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق الجامعات للمرحلة الثالثة برقم السرى عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

يدخل الطالب أو ولى الأمر على موقع التنسيق الإلكتروني.

يسجل الرقم السرى الخاص بكل طالب والذي حصل عليه أثناء تسجيل الرغبات.

يسجل الطالب رقم الجلوس الخاص به.

يضغط على عرض النتيجة ويظهر إليك الكلية التي تم قبوله بها.

يجب علي كافة الطلاب طباعة بطاقة الترشيح الخاص به لأنه يتم التقديم بها في ملف الكلية أو في حالة تقلقل الاغتراب أو في حالة تغيير أوالتحويل من كلية إلي اخرى ولهذا عليه طبعة اكثر من نسخة منها وحفظها على جهاز الحاسوب الخاص به في حالة الاحتياج إليها في آي أمر اخر.