نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعديلات على تأشيرات الدخول والإقامة الإمارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة التعديلات على تأشيرات الدخول والإقامة الإمارات .. يبحث الكثير من المواطنين الراغبين في دخول دولة الأإمارات عن التعديلات الأخيرة التي تمت على التأشيرت الخاصة بالدخول إلى الإمارات العربية وكذلك الإقامة وأحكامها وطرق استخراجها وفق التعديلات الأخيرة وقد أعلنت الهيئة الاتحادية الخاصة بالهوية والجنسية وكذلك الجمارك بالإضافة إلى أمن المنافذ في دولة الإمارات العربية المتحدة عن ما يطلق عليه الجيل الثالث للمنظومة المتطورة للخدمات التي تقدمها من خلال تأشيرات الخاصة بالدخول وكذلك الإقامة فقد نشرت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي العالمي تويتر عن تدشينها للمنظومة الخاصة بالجيل الثالث من الخدمات المتطورة التي تقدمها فتضم أحدث الإصدارات من جواز السفر داخل الإمارات وبعض التعديلات التي تخص الإقامة وكذلك الدخول إلى الدولة .

التعديلات على تأشيرات الدخول والإقامة الإمارات

ونرصد لكم في السطور التالية أبرز تلك التعديلات والتي تخص تأشيرة الدخول .

إلى دولة الإمارات وكذلك التأشيرة الخاصة بالإقامة في هذه الدولة.

وفق المنظومة الجديدة.

وكذلك من ضمن التأشيرات الخاصة بالإقامة فيمكنك الحصول على التأشيرة الذهبية.

وذلك بالإقامة لـ 10 سنوات بجانب الحصول على تأشيرة الإقامة الخضراء .

أيضًا التي مدتها 5 سنوات بجانب الحصول على تصاريح دخول و.

كذلك تأشيرات الأقارب وكذلك الباحثين عن عمل ويرغبون في السفر إلى الإمارات.

وكذلك السواح ويمكن أن تمنحك أيضًا تأشيرة إقامة للأسرة طويلة الأجل .

بمزايا كبيرة وفترات سماح 6 أشهر ويمكن للفرد المقيم في الإمارات.

أن يستقدم زوجته أو زوجه وكذلك الأبناء وقد تم رفع السن الخاص بالأبناء.

المقرر منحهم تلك الإقامات لـ 25 عام بجانب منحهم النصريح الخااص.

بإقامة البنات اللائي لم يتزوجن وذوي الهمم .

أنواع تأشيرة الإقامة الخضراء في الإمارات

وبالنسبة للإقامات وتقسيمها وتتضمن إقامة خضراء وفق تسميتها .

وثلاثة أنواع للإقامات وهي الخضراء للعامل الجيد والماهر بجانب العمل الحر

وكذلك الإقامة الخاصة بالمستثمرين أو الشركاء، وذلك بدون كفيل أو صاحب عمل.

وكذلك قد حلت التأشيرة الخاصة بالإقامة الخضراء في دولة الإمارات .

بدلا من الإقامة السابقة لضعفها والتي كانت لمدة عامين فقط٬ .

وفق معايير أسهل و أبسط ومزايا أكثر.