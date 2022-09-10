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عمر شويل - جدة قانون العمل الكويتي للقطاع الخاص الجديد .. يتسائل الكثير من الوافدين للعمل والأجانب والعمالة والراغبين في استقدام عمال من دول كثيرة حول العالم عن القانون الجديد للعمل في الكويت وذلك فيما يخص العاملين في القطاع الخاص فقد تم إصدار قانون جديد خاص بالعمل فقج اتخذت حكومة الكويت سياسة جديدة لبناء المجتمع الخاص بالأعمال بشكل جديد وجدي تمامًا ولذا يكون واجب على كل الراغبين في السفر للكويت معرفة القانون الجديد الخاص بالعمل في دولة الكويت وكذلك المتواجدين على الأراضي الكويتية الآن معرفة أهم نصوص هذا القانون لدراسة واجباتهم ومعرفة حقوقهم الشخصية والقواعد واجبة الاتباع داخل الدولة .وقد وضحت وزارة الشئون الاجتماعية الكويتية وهي الجهة التي أقرت قواعد وقوانين العمل وتطبقها داخل القطاع الخاص بالكويت بكل حرفية أنه لا داعي للتخوف فالقوانين تضع الواجبات والحقوق نصب أعين الجميع .

قانون العمل الكويتي للقطاع الخاص الجديد

والجدير بالذكر أن القانون الكويتي للعمل الجديد يتم تطبيقه على كافة المؤسسات.

والشركات والمصانع الخاصة بالقطاع الخاص داخل الدولة بجانب أن وزارة الشئون.

أهم تعديلات قانون العمل الكويتي الجديد

الاجتماعية والعمل هي التي تشرف على تنفيذه وتتولى معاقبة عدم المنفذين له.

ويستثني منه العمالة المؤقتة وكذلك العاملين بشركات مقرها الرئيسي.

خارج الكويت بجانب العمالة المنزلية المستقدمة كالسائق والطباخ والخادم وغيرهم.

ووفقًا للتعديلات الأخيرة التي أجرتها دولة الكويت على قانون العمل الخاص .

بها فأهم تلك التعديلات هي حالات إنهاء عقود العمال المعينين بالشهادة الثانوية.

العامة أو أقل من هذه الشهادة والذين قد بلغوا 60 عام داخل الدولة.

وكذلك منع إصدار وحظر التأشيرات بمسماها الجديد لهم بالإضافة إلى مادة أخرى.

تقر بإعطاء العامل المستحقات الخاصة به ماديًا وذلك مع انتهاء مدة العمل الخاصة.

به والمدونة بالعقد بجانب دفع الاشتراك التأميني الخاص بالعامل في فترة سنوات.

العمل بجانب ذلك المادة التي تخص الإجازات فأكد القانون بعد تعديله أن الموظف له.

الحق في إجازة سنوية مدفوعة الأجر فلا تقل عن شهر مع اشتراط.

أن يكون الموظف قد قضي في عمله مدة لا تقل عن 6 أشهر تقريبًأ.