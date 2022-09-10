نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات واسعار هاتف Apple الجديد iPhone Flip القابل للطي بكاميرا عملاقة ومواصفات جبارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كشفت شركة “أبل” الأميركية عن تصميم هاتف به العديد من وسائل التكنولوجيا المتطورة الحديثة وهو هاتف iPhone Flip القابل للطي، هذا الهاتف قامت بعض التسريبات من داخل الشركة بالكشف عن تصميم الشركة له مع بعض الإمكانيات التي سيتم تقديمه به، ونال الهاتف والمعلومات المسرّبة اهتمام الكثير من الأشخاص التي لديها شغف كبير في شراء ومعرفة أخبار هواتف الأيفون وازداد التساؤل بشأن هذه الإمكانيات والأسعار المتوقعة للهاتف في أسواق الهواتف الذكية.

أبرز إمكانيات هاتف iPhone Flip القابل للطي

دقة شاشة الهاتف تصل إلى 3200 في 1800 بيكسل وهذه الدقة هي الأكثر تفضيلًا لمستخدمي هواتف الأيفون والهواتف الذكية بشكل عام حيث أنها تجعل الجودة جيدة وعالية.

شاشة الهاتف من نوع OLED ومقاها يبلغ حوالي 9 بوصة ولكن هناك بعض الأقاويل التي تنفي ذلك وتوضح أن مقاس الشاشة سيكون 7.5 بوصة.

يصل حجم الشاشة إلى 7.6 بوصة وهذا أكبر بكثير من شاشة جلاكسي زد فولد 3 الذي صنف بأنه من أكبر الشاشات والذي كان أقرب هاتف منافس لهاتف أيفون فليب.

سعر أيفون فليب القابل للطي الجديد في الأسواق

بالنسبة إلى سعر هاتف Iphone Flip فإن شركة أبل الأميركية -وفقًا للتسريبات- أوضحت أنه من المتوقع أن يبدأ سعر الهاتف من ألف و99 دولار أميركي وهذا السعر هو السعر الأكثر قربًا من سعر هاتف أيفون 13 برو ماكس الشهير، ويجد البعض أن سعر الهاتف مرتفع جدًا بالنسبة إلى بعض الهواتف ولكن الإمكانيات المزود بها تستحق أن يكون الهاتف بهذا السعر.

موعد إطلاق هاتف iphone Flip الجديد

أما بالنسبة إلى موعد إطلاق هاتف iphone Flip الجديد والقابل للطي فإنه وفقًا أيضًا للتسريبات التي من داخل الشركة فإنه من المتوقع أن يتم إصدار الهاتف وانتشاره في جميع أسواق الهواتف الذكية في عام 2023م أو في عام 2024م لم يتم تحديد الموعد حتى الآن، ولكن كان منذ فترة خرج أحد المحللين وصرّح بأن شركة “أبل” الأميركية تستعد لتقديم هاتف قابل للطي في بدايات العام المقبل وهو عام 2023م فهذا الاحتمال هو الأكثر اقترابًا من الحقيقة.