سقوط ضحايا جراء قصف أوكرانى استهدف أحياء سكنية وسوقا فى دونيتسك

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم السبت، أن القوات الأوكرانية تستهدف بشكل أساسى المدينة بقذائف الناتو من عيار 152 ملم، وأن فرق الإنقاذ تحاول إطفاء الحريق الذى نشب فى المكان.
يأتى ذلك بعد يوم من تكثيف القوات الأوكرانية لقصفها على مدينة دونيتسك، حيث قتل أمس الجمعة 10 أشخاص وأصيب العشرات فى قصف استهدف العديد من الأحياء السكنية.
وكانت السلطات فى دونيتسك قد أعلنت -فى وقت سابق اليوم- عن مقتل 7 أشخاص وإصابة العشرات فى قصف أوكرانى مُكثف طال العديد من المناطق المدينة.
من ناحية أخرى، بحث نائب وزير الخارجية فى الاتحاد الروسى سيرجى فيرشينين، خلال لقائه، مع الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" ربيكا جرينسبان، خطوات محددة لضمان تصدير المنتجات الزراعية الروسية دون عوائق إلى الأسواق العالمية.
وذكرت وزارة الخارجية الروسية - فى بيان صحفى- أن الجانبين بحثا سبل إيصال الأسمدة والأغذية الروسية إلى الأسواق العالمية، وتم تحديد خطوات لضمان تصدير المنتجات الروسية، ولا سيما إلى بلدان فى إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية من أجل الحد من تهديدات الأمن الغذائى العالمى.
وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد ذكر سابقا أن الغرب تلاعب بصفقة اتفاقية اسطنبول للحبوب وأن 3% من إجمالى الإمدادات نُقل إلى البلدان الفقيرة، مؤكدا عزم روسيا توريد 30 مليون طن من الحبوب إلى البلدان المحتاجة قبل نهاية العام.
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