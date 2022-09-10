خلاف حكومى فى النمسا حول أحقية طالبى اللجوء فى الحصول على المساعدات

جدة - نرمين السيد - تصاعدت الخلافات بين حزبى الائتلاف الحكومى فى النمسا اليوم السبت بسبب الجدل حول أحقية طالبى اللجوء فى الحصول على المساعدات الحكومية المرتبطة بالغلاء والتضخم وضريبة انبعاثات الكربون.





وقال فيرنر كوجلر نائب المستشار النمساوى ورئيس حزب الخضر (الشريك الأصغر فى الائتلاف الحكومى) - فى تصريح اليوم - إنه قبل عدة أشهر قرر حزبا الائتلاف الحكومى صرف مكافأة المناخ، والتى كانت تهدف إلى التعويض عن إدخال ضريبة ثانى أكسيد الكربون، وعن غلاء الأسعار بقيمة إجمالى 500 يورو لكل فرد.

وأضاف كوجلر أنه نظرًا لأن العديد من طالبى اللجوء يتأثرون أيضًا بزيادة تكاليف الطعام وما شابه فقد تمت ذكر المكافأة صراحة فى القانون لهم، كما تقرر بالفعل فى 20 يناير الماضى، فى اجتماع المجلس الوطنى "البرلمان" إقرار المساعدات.

وأشار إلى أنه بعد ما يقرب من تسعة أشهر على إقرار المساعدات يتحدث قادة حزب الشعب الذى يقود الائتلاف الحكومى عن أنه لا يمكن أن تتم مكافأة طالبى اللجوء الذين لم يدفعوا سنتًا واحدًا بعد للخزانة العامة والذين ربما تلقوا قرارًا سلبيًا واضطروا إلى مغادرة البلاد بإعطاء هدية من المال لهم.