نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تغيير رقم الجوال في منصة مدرستي 1444 وطريقة استرجاع كلمة المرور في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتيح منصة التعلم عن بعد “مدرستي” في المملكة العربية السعودية الآن للطلاب والمعلمين إمكانية تغيير أرقام هواتفهم المحمولة بسهولة، حيث أن منصة مدرستي التعليمية هي منصة أطلقتها وزارة التربية والتعليم لتقديم الخدمات التعليمية لكل من الطلاب والمعلمين، وستجد أدناه إرشادات مفصلة حول كيفية تغيير رقم هاتفك المحمول على منصة مدرستي وكيفية تسجيل الدخول بشكل صحيح إذا نسيت كلمة المرور الخاصة بك.

خطوات تغيير رقم الجوال في منصة مدرستي 1444

يمكنك تغيير رقم الهاتف المحمول لمنصة مدرستك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة مدرستي.

ثم اكتب اسم المستخدم الخاص بك وانقر فوق الزر “التالي”.

أدخل كلمة المرور الخاصة بك وانقر فوق تسجيل الدخول.

ثم انقر فوق “مصادقة إضافية”.

ثم سيتغير رقم الهاتف.

إدخال كافة البيانات والمعلومات التي يطلبها البرنامج من أجل نجاح عملية التسجيل.

التاكد من جميع البيانات والمستندات التي تم إرفاقها في المنصة.

ثم أدخل رمز التحقق الذي تلقيته على هاتفك.

يتم حفظ التغييرات.

كيفية تغيير البيانات على منصة مدرستي

يمكن القيام بتغيير البيانات عبر منصة مدرستي وفقًا للخطوات التالية:-

يرجى زيارة منصة مدرستي.

اكتب رسالة بريد الكتروني.

ثم اكتب كلمة المرور الخاصة بك واضغط على Enter لتغيير البيانات.

انقر فوق قائمة المدرسة وأدخل المعلومات التي تريد تغييرها.

انقر فوق أيقونة الحفظ.

وفي النهاية تتم عملية التسجيل بنجاح عبر المنصة.

ماذا تفعل إذا نسيت كلمة مرور لمنصة مدرستي

إذا نسيت كلمة المرور التي تحتاجها لتسجيل الدخول إلى منصة مدرستي في المملكة العربية السعودية، قبل أن يتم إغلاق الصفحة الشخصية الخاصة بك، فيمكنك إعادة تعيين كلمة المرور باتباع الخطوات التالية: